Il Galaxy S24 Ultra avrà uno schermo piatto e bordi più spessi

Mancano circa sei mesi al lancio della serie Galaxy S24 ma cominciano già a trapelare diverse indiscrezioni sui nuovi top di gamma di Samsung. Il famoso leaker Ice Universe ha appena svelato che l’azienda sta ragionando su alcune modifiche al design frontale del Galaxy S24 Ultra.

Stando ai render resi pubblici dal noto informatore, sembra che il Galaxy S24 Ultra avrà uno schermo piatto, cornici simmetriche ma leggermente più spesse e sarà interessato da un aumento delle proporzioni.

Il Galaxy S23 Ultra ha un telaio laterale più piatto rispetto al Galaxy S22 Ultra. Secondo l’ultimo render pubblicato da Ice su X, il telaio laterale del Galaxy S24 Ultra assomiglierà a quello di un prototipo di Galaxy Z Fold 5: pertanto risulterà un po’ più rotondo e questo aspetto potrebbe far sembrare il Galaxy S24 Ultra un po’ più largo.

Il Galaxy S23 Ultra, nonostante sia uno dei migliori telefoni in circolazione, ha uno schermo leggermente curvo che i fan di Samsung non amano particolarmente. Ice Universe ritiene che il Galaxy S24 Ultra avrà uno schermo piatto, anche se questa mossa potrebbe far risaltare maggiormente le cornici laterali.

Il display dovrebbe avere una dimensione di 6,8 pollici, ma potrebbe avere anche una risoluzione leggermente superiore di 1440 x 3120 pixel e un formato più stretto di 19,5:9. Le dimensioni del telefono potrebbero anche cambiare da 163,4 x 78,1 x 8,9 mm a 162,3 mm × 79 mm × 8,6 mm, il che significa che potrebbe essere leggermente più corto ma più largo e sottile. Sulla base di questi dati, tutti da confermare, sembra che il Galaxy S24 Ultra avrà cornici più spesse.

Ice Universe ha poi smentito le voci riguardanti la possibilità di avere una ricarica più veloce: il leaker afferma infatti che il Galaxy S24 Ultra offrirà una velocità di ricarica via cavo di 45 W, come il suo predecessore.

Secondo altre indiscrezioni precedenti, il Galaxy S24 Ultra potrebbe essere dotato di una nuova fotocamera con teleobiettivo 3x da 50 MP e dovrebbe arrivare in alcuni mercati con il chip Exynos 2400.