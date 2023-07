Galaxy S24 Ultra avrà miglioramenti alla batteria: cosa è emerso

Tutti i riflettori sono puntati sull’evento Unpacked del 26 luglio, dove i protagonisti saranno i due nuovi pieghevoli di Samsung, vale a dire il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, nelle ultime ore sono emerse novità interessanti sulla futura serie premium del colosso di Seul, ovvero i Galaxy S24, che verranno presentati ufficialmente all’inizio del prossimo anno (presumibilmente a febbraio 2024).

Il Galaxy S24 Ultra potrebbe diventare il primo top di gamma di Samsung ad adottare la tecnologia di ricarica rapida da 65 W. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda sta lavorando per adattare il design impilato delle batterie EV (veicoli elettrici) ai dispositivi mobili.

Una nuova voce, riportata anche da SamMobile, afferma che Samsung sta lavorando sui prototipi di batterie impilate per smartphone. Un’indiscrezione che segue quanto affermavano in alcuni report precedenti, dove emergeva che la società sudcoreana si stava preparando per avviare la produzione nel suo stabilimento di Cheonan a Seoul. Tuttavia, le ultime voci affermano che le attrezzature di produzione necessarie per la produzione di batterie impilate non sono ancora arrivate allo stabilimento di Cheonan.

Per questo motivo, sempre stando alle indiscrezioni, Samsung avrebbe avviato la produzione in Cina, anche se non è detto che l’azienda riesca a garantire la nuova tecnologia della batteria all’intera gamma Galaxy S24.

Le batterie per smartphone di tipo impilato offrono numerosi vantaggi, tra cui prestazioni superiori e una migliore ricarica. Le ultime voci rivelano che Samsung riserverebbe questo aggiornamento solo al Galaxy S24 Ultra. Nella migliore delle ipotesi, Samsung potrebbe avere abbastanza batterie impilate nel 2024 per alimentare allo stesso modo il Galaxy S24+ e il Galaxy S24 Ultra: l’unico telefono della serie che rimarrebbe senza la nuova tecnologia sarebbe il Galaxy S24 ‘standard’.

È possibile che il Galaxy S24 rimanga con una ricarica di 25 W, mentre il resto della serie – o almeno il Galaxy S24 Ultra – potrà contare su velocità di ricarica di 65 W e capacità superiori.