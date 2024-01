I tre Galaxy S24 avranno tutti un dettaglio che preserva la batteria

Lo scorso agosto il leaker Ice Universe aveva rivelato che tutti e tre i modelli Galaxy S24 – che Samsung presenterà ufficialmente il 17 gennaio in un evento Unpacked, ndr – sarebbero stati dotati di display LTPO (ossido policristallino a bassa temperatura) che consentono alla frequenza di aggiornamento di scendere fino a 1 Hz quando sullo schermo viene visualizzato contenuto statico, come e-mail o testi. Riducendo la frequenza di aggiornamento a 1 Hz quando possibile, questi telefoni sarebbero riusciti a garantire un importante risparmio sulla durata della batteria. La grande novità consiste nel fatto che in precedenza solo i modelli Ultra utilizzavano un pannello LTPO.

Il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ dell’anno scorso sono in grado di abbassare la frequenza di aggiornamento a 24Hz, che non comporta lo stesso risparmio nella durata della batteria che si può ottenere scendendo a 1Hz. Una presunta scheda tecnica pubblicata dal sito WinFuture sembra in linea con quanto pubblicato da Ice Universe cinque mesi fa. In più, il sito conferma quanto emerso nella scheda tecnica ufficiale della serie Galaxy S24 negli Stati Uniti trapelata di recente grazie al celebre leaker Evan Blass.

La scheda tecnica trapelata da Blass mostra che il display da 6,7 pollici del Galaxy S24+ non solo è leggermente più grande dello schermo da 6,6 pollici del Galaxy S23+, ma avrà anche una risoluzione più elevata. Invece del display FHD+ (1080p) utilizzato sul Galaxy S23+, il Galaxy S24+ raggiungerà i livelli del Galaxy S24 Ultra e presenterà un display con risoluzione QHD+ (1440p).

Tutti e tre i modelli Galaxy S24 dovrebbero essere dotati del supporto per Bluetooth 5.3, anche se secondo WinFuture solo il top di gamma Galaxy S24 Ultra verrà fornito con Wi-Fi 7, introdotto questa settimana dalla Wi-Fi Alliance. con una velocità di trasferimento cinque volte superiore a quella disponibile con Wi-Fi 6E (che troveremo a bordo di Galaxy S24 e Galaxy S24+).

Infine, le specifiche elencate da WinFuture mostrano che la banda ultra larga (UWB) sarà presente sui Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Con UWB gli oggetti tracciati dallo SmartTag2 di Samsung saranno più facili da trovare poiché la direzione e la distanza del localizzatore verranno visualizzate sullo smartphone Galaxy compatibile.​