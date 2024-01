Galaxy S24, ora è ufficiale: presentazione il 17 gennaio

Alla fine le indiscrezioni si sono rivelate corrette. Nelle scorse ore, infatti, Samsung ha confermato ufficialmente che Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra verranno presentati il 17 gennaio in occasione del suo primo evento Unpacked del 2024. La data del 17 gennaio era già trapelata in molti rumors, ma ora è arrivata la conferma definitiva da parte del colosso di Seul.

L’anno scorso l’azienda sudcoreana annunciò che avrebbe organizzato gli eventi Unpacked ogni volta in una città diversa. L’ultimo evento Unpacked per Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 si è tenuto a Seoul, in Corea del Sud. L’evento per la serie Galaxy S24 si svolgerà invece a San Jose, in California.

Il Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra saranno senza dubbio alcuni dei migliori telefoni Android che vedremo sul mercato in questo 2024. Durante l’evento gran parte dell’attenzione sarà rivolta all’intelligenza artificiale Galaxy, ovvero alla suite di funzionalità AI che Samsung introdurrà con la serie Galaxy S24.

L’intelligenza artificiale è una delle principali aree di interesse per i maggiori produttori di telefoni, Samsung compresa: i chipset Exynos 2400 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 che andranno ad alimentare i nuovi Galaxy S24 – in Europa arriveranno con i chip Exynos, ndr – vantano entrambi significative capacità di intelligenza artificiale.

Tra queste vale la pena ricordare la possibilità di eseguire traduzioni linguistiche in tempo reale durante le telefonate, l’espansione delle immagini, la generazione di sfondi e molto altro ancora. Inoltre sarà interessante vedere come Samsung ha utilizzato l’intelligenza artificiale per migliorare le funzionalità della fotocamera del Galaxy S24 Ultra.

Per conoscere tutte le altre caratteristiche dei nuovi prodotti non resta che attendere il 17 gennaio: sarà possibile seguire l’evento online, sia sul sito Web di Samsung che sul suo canale YouTube.