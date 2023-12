Galaxy S24, trapelano tutte le specifiche dei tre telefoni Samsung

Nella giornata di ieri è trapelata la probabile data di lancio dei Galaxy S24, che verranno quasi certamente svelati da Samsung il 18 gennaio 2024 in un evento Unpacked. Sempre nelle scorse ore sono comparse online anche le specifiche complete dei tre nuovi telefoni del colosso di Seul.

Tutto merito del noto leaker Evan Blass, che ha svelato ogni dettaglio tramite il suo account su Threads. I riflettori sono puntati soprattutto sul Galaxy S24 Ultra: secondo Blass il top di gamma arriverà con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ (1440p) e una luminosità di 2600 nit.

La fotocamera principale sarà supportata da un sensore di immagine da 200 MP (pare sarà l’ISOCELL HP2SX 200MP). Il telefono sarà in grado di registrare video fino a 8K: in più il Galaxy S24 Ultra avrà il “Quad Telephoto” in grado di garantire zoom 2x, 3x, 5x e 10x. Il Galaxy S24 Ultra potrà inoltre contare su 12 GB di RAM e due opzioni di storage da 256 GB e 512 GB.

La batteria da 5000mAh consentirà al Galaxy S24 Ultra di ricaricarsi dallo 0% al 65% in 30 minuti. Il dispositivo presenterà un design in titanio e avrà una resistenza alla polvere e all’acqua IP68, oltre ovviamente alla S Pen integrata.

Il Galaxy S24+ arriverà sul mercato con un display leggermente più grande rispetto al suo predecessore: troveremo infatti un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, con una risoluzione che passa da FHD+ (1080p) a QHD+ (1440p). La fotocamera principale sarà dotata di un sensore da 50 MP (che si ritiene sia ancora una volta ISOCELL GN3) e sarà possibile registrare video 8K.

Il Galaxy S24+ avrà 12 GB di RAM e sarà disponibile sia con 256 GB che con 512 GB di memoria interna. La batteria da 4900 mAh ricarica il dispositivo dallo 0% al 65% in 30 minuti. Anche per questo prodotto è confermato il grado di protezione IP68 che accerta l’elevata resistenza alla polvere e all’acqua.

Per quanto riguarda il Galaxy S24 ‘standard’, gli unici dettagli diversi rispetto a quanto visto con il Galaxy S24+ sono quelli relativi al display: per il modello base è infatti previsto un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione FHD+ (1080p) e 2600 nit di luminosità. Il Galaxy S24 sarà dotato di 8 GB di RAM e avrà due opzioni di storage da 128 GB e 256 GB. Il dispositivo sarà inoltre equipaggiato con una batteria da 4000 mAh (dallo 0% al 50% in 30 minuti).

I Galaxy S24 che verranno lanciati negli USA potranno infine contare sul processore Snapdragon 8 Gen 3: per i modelli che Samsung lancerà in Europa, Italia compresa, il chip sarà invece Exynos 2400. ​