Galaxy S24, finalmente c’è la data: presentazione il 18 gennaio

Con il passare dei giorni il lancio ufficiale dei Galaxy S24 si avvicina sempre più e sul web trapelano diverse caratteristiche dei nuovi telefoni di Samsung. Nelle scorse ore sono state annunciate le quattro varianti di colore della serie e poco dopo è comparso anche l’elenco completo delle specifiche ufficiali di Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Ma non è tutto, perché sembra proprio che la data di lancio dei nuovi smartphone non sia più un segreto.

Il famoso leaker Evan Blass ha pubblicato un’immagine su X (la piattaforma precedentemente nota come Twitter) che rivela la data dell’evento di lancio del Galaxy S24. Secondo l’immagine, infatti, il prossimo evento Galaxy Unpacked si terrà il 18 gennaio 2024 alle 19 ora italiana. Nell’immagine si può anche leggere chiaramente la frase: “L’intelligenza artificiale Galaxy sta arrivando”.

Galaxy AI si riferisce alla suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che debutteranno con la serie Galaxy S24. L’intelligenza artificiale sarà probabilmente l’aspetto più interessante e rilevante della nuova serie di Samsung.

Alimentati dai chip Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen 3 (in base ai mercati, in Italia arriveranno con Exynos, ndr), entrambi dotati di capacità di elaborazione AI sul dispositivo, i telefoni della serie Galaxy S24 dovrebbero offrire diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui la traduzione della lingua in tempo reale durante le chiamate, la conversione da voce a testo per le registrazioni vocali, la conversione di testo e riepilogo in Samsung Notes sia per testo digitato che scritto a mano, l’espansione di immagini, la generazione di sfondi e molto altro ancora.

Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra saranno inoltre dotati di display OLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una luminosità di picco fino a 2.600 nit e una protezione Gorilla Glass Armor. Il Galaxy S24 e il Galaxy S24+ hanno una cornice in alluminio, mentre il Galaxy S24 Ultra ha una cornice in titanio. Tutti e tre i telefoni hanno un grado di protezione IP68, un lettore di impronte digitali sotto il display, Samsung Knox, Samsung Pay e Wireless DeX. Il Galaxy S24 Ultra avrà anche una S Pen nella confezione.