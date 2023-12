I Galaxy S24 come gli iPhone: arriva la connettività satellitare

Alcuni mesi fa è cominciata a circolare una voce che parlava della possibilità di inviare SMS di emergenza tramite connettività satellitare anche con la prossima serie Galaxy S24 di Samsung, proprio come avviene già con gli iPhone di Apple. Nelle ultime settimane alcuni report hanno ribadito l’esistenza di questa funzione di emergenza sui Galaxy S24 e proprio nelle scorse ore è arrivata un’ulteriore (e importante) conferma.

Un nuovo screenshot di un telefono Galaxy rivela quella che Samsung individua come una funzione di messaggistica di emergenza. La novità, che debutterà con il Galaxy S24, prende infatti il nome di “SMS di emergenza via satellite”. Il colosso di Seul spiega che nel momento in cui gli utenti chiameranno i servizi di emergenza quando si trovano in un luogo non coperto dalla rete, Samsung stabilirà comunque un collegamento tramite una rete satellitare in modo da poter inviare un messaggio di emergenza.

Questa innovazione funzionerà quasi certamente come quella che abbiamo potuto apprezzare recentemente sugli iPhone. Gli utenti possono inviare messaggi di testo con la propria posizione GPS alle squadre di risposta alle emergenze in modo che possano trovare la persona che ha bisogno di aiuto e intervenire prontamente. Questa funzione è l’ideale quando ci si trova in mezzo al nulla e non è possibile contattare famiglia, amici e soccorsi tramite una rete cellulare. Da quando è stata lanciata sugli iPhone sono molti gli interventi effettuati dalle squadre di soccorso.

Samsung ha sviluppato la sua tecnologia 5G NTN, offrendo comunicazione satellitare bidirezionale. SamMobile riporta che la novità soddisfa gli standard definiti dal 3GPP (versione 17) e sembra ormai pronta per lo sbarco su Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Non è da escludere che inizialmente venga lanciata solo in alcuni mercati per poi espandersi gradualmente in tutto il mondo.

