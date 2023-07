Galaxy S24 sarà il primo telefono Samsung con connettività satellitare

L’aggiornamento di Android 14 ha soddisfatto molto gli utenti grazie all’arrivo di tante nuove funzionalità, tra cui una maggiore durata della batteria e una migliore privacy per immagini e video. Inoltre, con Android 14 viene introdotto anche il supporto nativo per la connettività satellitare per le comunicazioni di emergenza. Stando alle indiscrezioni, sembra proprio che vedremo presto questa funzione sui telefoni Google e Samsung.

Google ha annunciato con orgoglio all’evento Google I/O 2023 di aver aggiunto il supporto per la connettività satellitare ad Android 14. Ora, l’account ufficiale del Team Pixel FC – che è un account fan e non un canale di comunicazione diretto di Google, ndr – ha annunciato tramite il suo account Twitter che la connettività satellitare sarà disponibile sui telefoni Google e Samsung, che saranno quindi i primi a poter disporre di questa innovazione.

La connettività satellitare bidirezionale consente agli utenti di inviare SMS anche quando il telefono si trova in un’area dove non c’è campo. Il messaggio viene inoltrato tramite un satellite al provider di rete, che quindi invia il messaggio al contatto desiderato. Per fare in modo che questa importante novità funzioni senza problemi, l’utente deve trovarsi all’aperto con una visione chiara del cielo e un telefono con supporto hardware nativo per la connettività satellitare bidirezionale. Il chip Snapdragon 8 Gen 2 supporta questa funzione, ma necessita di hardware aggiuntivo: la funzione sarà completamente pronta nella seconda metà di quest’anno.

L’anno scorso si vociferava che il primo smartphone di Samsung con questa importante novità potesse essere il Galaxy S23, ma il telefono è arrivato sul mercato sprovvisto della connettività satellitare per le emergenze. Samsung ha poi affermato di non aver introdotto la funzionalità perché la tecnologia non era ancora pronta. La funzione dovrebbe essere disponibile sulla serie Galaxy S24, che verrà lanciata all’inizio del 2024.