Google One aumenta la sicurezza: tutto sulle nuove funzioni

I piani di Google One sono molto apprezzati dagli utenti perché mettono a disposizione un grande quantitativo di spazio di archiviazione per il backup di foto, video e file vari in totale sicurezza. La buona notizia, appena comunicata proprio da BigG, riguarda l'estensione della VPN di Google One a tutti i piani proprio per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza. Inoltre, sempre Google conferma l'introduzione del "Report del Dark Web" che consente agli utenti di tenere sotto controllo in maniera ancora più dettagliata le proprie informazioni personali.

Cosa fa la VPN di Google One? Questo strumento permette di tenere nascosto il proprio indirizzo IP, impedendo a siti e app di tracciare l'attività e determinare la posizione dell'utente. Ecco perché l'estensione della VPN a tutti i piani di Google One è senz'altro uno step molto importante: la novità è in arrivo anche sul piano Basic da 1,99 euro al mese. In più, la VPN - che verrà messa a disposizione in 22 paesi sui device Android, iOS, Mac e Windows - può anche essere condivisa con un massimo di 5 persone se si condivide con loro il piano Google One.

Per quanto riguarda invece il "Report del Dark Web", si tratta di una soluzione che si pone l'obiettivo di arginare il fenomeno del furto di dati sensibili, che molto spesso finiscono proprio nel Dark Web. Tramite questo report gli utenti di Google possono scandagliare il Dark Web alla ricerca delle proprie informazioni personali, in modo da capire se effettivamente sono finite lì. In caso vengano individuate, sarà BigG a contattare l'utente e a fornirgli tutte le indicazioni del caso. Tanto per fare un esempio, se viene trovato il proprio numero di previdenza sociale il colosso di Mountain View consiglierà di denunciare il furto al governo e di prendere provvedimenti per proteggere il proprio credito.

Infine, è bene sottolineare che tutti i piani di Google One includono un'archiviazione cloud ampliata e alcune funzioni di editing molto interessanti, tra cui la Gomma Magica in Google Foto.