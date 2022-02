La VPN di Google One arriva anche sui dispositivi iOS

Google ha mantenuto la promessa, anche se è stato necessario attendere quasi un anno e mezzo. Nell’ottobre 2020, infatti, BigG aveva garantito l’arrivo del servizio VPN anche su iOS: dopo sedici mesi quello che ormai pareva essere solo un auspicio diventa finalmente realtà.

Sebbene una VPN gestita da Google sia già disponibile da mesi sulla piattaforma tramite il servizio cellulare Google Fi, il nuovo aggiornamento consente di ottenere una VPN per il proprio telefono a chiunque paghi per avere uno spazio di archiviazione di Google One di 2 TB (o anche più).

Come noto, la rete VPN di Google One consente di aumentare la sicurezza online: con un semplice clic nell’app Google One, infatti, è possibile criptare la propria attività online e aggiungere così un ulteriore livello di protezione quando ci si connette.

Gli utenti di iPhone potrebbero avere già una certa familiarità con l’idea di un piano di archiviazione aggiornato che include anche un modo per mantenere privati IP e traffico Internet: il gigante di Cupertino, infatti, include il suo servizio di inoltro privato in tutti i suoi piani iCloud a pagamento.

Tuttavia, i possessori di iPhone che sono maggiormente interessati ai servizi di Google rispetto a quelli di Apple saranno certamente soddisfatti di poter usufruire della VPN. Va sottolineato che il servizio presenta un avvertimento, ovvero l’impossibilità di ottenere un indirizzo IP in un altro paese. Esistono altri servizi VPN che considerano questa funzione come uno dei loro principali punti di forza, ma non è questo il caso.

Nel suo post sul blog, Google menziona anche alcune funzionalità che ha aggiunto alla VPN per utenti Android, tra cui una funzione di “disconnessione sicura” che interrompe l’accesso a Internet se l’utente non risulta connesso alla VPN. BigG ha già fatto sapere che la VPN per utenti iOS sarà disponibile fin da subito anche in Italia.

Fonte The Verge