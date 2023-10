Google, Android 14 arriva domani assieme ai Pixel 8

Google ha rilasciato la prima versione Developer Preview di Android 14 all’inizio di quest’anno, introducendo successivamente una serie di versioni di anteprima per sviluppatori e beta pubbliche. Una roadmap senza ostacoli che lasciava presupporre un lancio della versione stabile di Android 14 entro il mese di settembre. Così non è stato, ma proprio nelle scorse ore è arrivata l’attesa notizia: la nuova versione del robottino verde verrà lanciata nella giornata di domani, mercoledì 4 ottobre, in concomitanza con l’evento di lancio dei nuovi smartphone Pixel di Google.

Questa informazione è stata rivelata dalla compagnia aerea canadese Telus (tramite Droid Life). La società ha fatto sapere che Android U (ovvero Android 14, ndr) verrà rilasciato su tutti i telefoni Pixel il 4 ottobre 2023. Tuttavia, dopo aver attirato l’attenzione dei media, l’operatore ha rimosso questo annuncio, pertanto non possiamo ancora considerarlo ufficiale.

Tuttavia gli esperti del settore sono ormai certi che Google lancerà domani Android 14 assieme agli smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Non è tutto, perché nel corso dell’evento di BigG verranno presentati ufficialmente anche Pixel Watch 2 e alcuni nuovi colori per Pixel Buds Pro.

Per quanto riguarda i dispositivi più importanti, vale a dire Pixel 8 e Pixel 8 Pro, entrambi saranno dotati di schermi OLED più luminosi, con il primo in grado di arrivare fino a 2.000 nit e il secondo che tocca i 2.400 nit. Tutti e due i nuovi telefoni di Google sono inoltre dotati del nuovo processore Tensor G3 e di fotocamere migliorate, oltre a un supporto per gli aggiornamenti software che durerà fino a 7 anni.

Android 14, che arriverà successivamente anche su molti altri dispositivi oltre ai Pixel, sarà caratterizzato da una serie di novità che andranno a “migliorare privacy, sicurezza, prestazioni, insieme a produttività per gli sviluppatori e possibilità di personalizzazione per gli utenti”, come dichiarato dallo stesso colosso di Mountain View.