Come giocare in due con la Nintendo Switch

Nintendo Switch è una delle console più apprezzate da chi ama i videogiochi. Questo piccolo dispositivo permette di giocare sia alla TV sia in modalità portatile e per questo si presenta come un passatempo ideale sia a casa che durante i viaggi. Inoltre, Nintendo Switch ha anche un altro vantaggio: permette a due giocatori di sfidarsi. Se configurati correttamente, i Joy-Con di Nintendo Switch permettono a due persone di videogiocare senza dove acquistare un secondo set di controller. Ecco, quindi, come puoi settare i Joy-Contro di Nintendo Switch per due giocatori.

Giocare in due con la Nintendo Switch

I Joy-Con di Nintendo Switch sono ciò che rende la console unica dato che le permettono di trasformarsi da piccolo palmare a sistema di intrattenimento in pochi secondi. Nella loro modalità wireless potrai velocemente cambiare i Joy-Con da controller per giocatore singolo a controller per le sfide a due. In questo modo, tu e un amico potrete divertirvi con Mario Kart 8 Deluxe e altri giochi per Nintendo Switch senza investire altri soldi.

Come settare i Joy-Con per due giocatori

Ecco le istruzioni per settare i tuoi Joy-Con in modo da poter giocare in due con la Nintendo Switch. Accendi Nintendo Switch premendo il pulsante di accensione lungo il bordo superiore della console. Nella schermata iniziale non aprire giochi o app, ma usa i Joy-Con per selezionare l’icona del Controller che si trova nella parte inferiore del display. (Solitamente è il terzo pulsante circolare da destra, appena a sinistra dell’icona Impostazioni generali che ha un ingranaggio.) Entra nel menu del controller: da qui puoi cambiare tutto ciò che riguarda i tuoi Joy-Con. Ora punto tocca o seleziona la voce Modifica impugnatura/ordine.

A questo punto devi sbloccare il Joy-Con sinistro dalla console premendo il pulsante nero sul retro e poi spingere verso l’alto il controller per staccarlo completamente dal sistema. Fai la stessa cosa con il Joy-Con destro: premi il pulsante sul retro del controller e spingilo verso l’alto fuori dallo slot. Sul Joy-Con sinistro, premi i pulsanti SL e SR nella parte superiore del Joy-Con e attendi che appaia nell’elenco dei controller, poi fai la stessa cosa con il controller Joy-Con destro. Ora premi il pulsante A per confermare la tua nuova configurazione dei controller.

La console Nintendo Switch si presenta fornita con due cinturini per i Joy-Con, ora puoi quindi unirli ai controller in modo che i giocatori siano facilitati nell’impugnatura. I cinturini Joy-Con hanno un “+” e un “-” inciso sulla parte superiore a seconda che si debbano usare con il Joy-Con destro o con il sinistro. Abbina questi simboli a quelli scritti sul controller Joy-Con, poi fai incastrare il cinturino nel binario e fallo scorrere sino alla fine: sentirai uno scatto non appena sarà giunto in posizione.

Ora sei pronto: consegna il secondo controller Joy-Con al tuo compagno e apri il tuo gioco preferito, seleziona la modalità a due giocatori dalle impostazioni e goditi il ​​gioco. Puoi tornare in qualsiasi momento su questa schermata per modificare la configurazione del controller in modalità giocatore singolo.

In questa sezione troverai anche informazioni in merito alla carica residua della batteria della console e dei controller, ti consigliamo di verificare la carica della batteria di ciascun controller prima di iniziare a giocare con qualcun altro.

Come aggiungere il secondo giocatore durante una partita in corso

Se stai giocando già ad un videogioco che supporta l’opzione del secondo giocatore allora in qualsiasi momento potrai aggiungere una seconda persona. Ecco come devi fare:

Durante il gioco, premi il pulsante + (Menu). Seleziona l’opzione “Due giocatori” e poi premi il pulsante A. Decidi i ruoli da assegnare ad ogni giocatore e attribuisci i controller di conseguenza Una volta impostati i controller per ogni giocatore, chiedi al giocatore 1 di premere il pulsante indicato sullo schermo per continuare.

Migliori videogiochi per giocare in due alla Nintendo Switch

Ci sono diversi videogiochi su Nintendo Switch che consentono a due giocatori di sfidarsi o di giocare insieme. Puoi acquistare questi giochi dal Nintendo eShop o in un negozio. Ovviamente, puoi utilizzare i Joy-Con di Nintendo Switch per due giocatori se il gioco a cui stai giocando lo supporta, per questo prima di acquistarne uno controlla le sue caratteristiche nel retro della custodia o nella sezione informazioni sulla pagina d’acquisto del prodotto.

Brothers: A Tale of Two Sons

“Brothers” è la storia ambientata in un mondo fiabesco di due fratelli che devono aiutare il padre malato. Creato dal regista svedese Josef Fares, “Brothers” è un gioco cooperativo più che competitivo quindi, è perfetto se due fratelli o due amici vogliono giocarci insieme. L’obiettivo è quello di trovare l’Acqua della Vita per curare il padre, solo che lungo la strada bisogna affrontare boss terrificanti, sostenere missioni pericolose e risolvere molti enigmi.

Luigi Mansion 3

Volete giocare in due con la Nintendo Switch? Luigi Mansion 3 è il videogioco più adatto a voi. Luigi organizza insieme a Mario e ad altri compagni una vacanza all’Hotel Miramonti, ma nessuno si immagina che l’hotel sia infestato dai fantasmi che rapiscono parte del gruppo. Luigi, quindi, organizza una missione per salvare Mario e i suoi amici dalle grinfie di Re Boo e di altri cattivi affrontando avventure da brivido. Luigi insieme al suo vecchio amico, il professor Strambic, sarà equipaggiato con armi inedite e dovrà attraversare i diversi piani dell’hotel risolvendo enigmi e sfidando spettri e fantasmi.

Big Brain Accademy

I videogiochi possono essere utili anche per testare le tue conoscenze e apprendere nuovi concetti. Grazie a Big Brain Accaddemy puoi sfidare amici e famigliari per decretare chi ha la mente più allenata. Sono presenti livelli per diversi giocatori (bambini, principianti, intermedi, avanzati, élite e superélite) che permettono di organizzare sfide sempre divertenti e tra giocatori di diversa età! Le prove presenti appartengono a cinque differenti categorie: Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione.

Mario Strikers: Battle League Football

I giochi sportivi sono sempre esperienze divertenti per 2 giocatori, ma pochi sono fantastici come Mario Strikers: Battle League Football. Lo strike è uno sport cinque contro cinque simile al calcio in cui la miglior difesa è l’attacco! Puoi personalizzare la tua squadra come preferisci assegnando ai tuoi giocatori un equipaggiamento che modifica il loro aspetto, ma anche caratteristiche come velocità, forza e precisione dei passaggi. In questo gioco, il lavoro di squadra è tutto! Fino a quattro giocatori per squadra (otto in totale) possono sfidarsi sulla stessa console Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe

Inizialmente rilasciato per Nintendo Wii U nel 2014, Mario Kart 8 è diventato rapidamente uno dei videogiochi più apprezzati. La sua versione aggiornata vanta non solo tutti i personaggi preferiti della versione per Wii U 8, ma anche nuove personalità come il ragazzo e la ragazza, Inkling di Splatoon, Re Boo, Tartosso e Bowser Junior. In più anche i circuiti a disposizione sono aumentati e ora si trovano ben 48 tracciati su cui divertirsi. Inoltre, la modalità battaglia è stata ampliata e include la battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto. Mario Kart 8 permette di giocare dove e quando si vuole sino ad un massimo di 8 giocatori. È possibile divertirsi in locale oppure online nella modalità TV con una risoluzione massima di 1080px.

Super Mario 3D World + Furia di Bowser

Pronto per una nuova avventura? Con Super Mario 3D World dovrai impegnarti per salvare il Regno delle fate. In questa missione non sarai solo ma accompagnato da Luigi, la principessa Peach e Toad che avranno delle abilità uniche. Così, ogni giocatore potrà scegliere il personaggio più adatto al proprio stile di gioco! In tutto ci sono otto mondi principali più alcuni extra. In questa versione migliorata di Super Mario 3D World, puoi giocare in cooperativa insieme a un massimo di tre amici oppure puoi buttarti nel multiplayer online.

Nintendo Sport

Con Nintendo Sport avrai a disposizione diverse discipline sportive che trasformeranno il tuo salotto in un vero e proprio centro sportivo. Ci sono in totale sei attività: tennis, calcio, badminton, pallavolo, bowling e chanbara. Muovi il Joy-Con per lanciare la palla da bowling, oppure per colpire la pallina da tennis: grazie ai sensori di movimento ti sembrerà di essere davvero in campo. Puoi giocare insieme ad amici e parenti in locale oppure online. Oltre a personalizzare il tuo personaggio con accessori vari, potrai divertirti giocando nella Lega Pro fingendoti un vero campione.

Fonte Nintendo