Galaxy Z Fold 6, i display saranno più ampi: esultano i fan

Quando ci si mette alla ricerca di un telefono pieghevole si punta soprattutto sui prodotti Samsung, che in questi anni hanno dimostrato tutta la loro potenza, praticità e affidabilità. Tuttavia ci sono anche alcuni dettagli dei foldable del colosso di Seul che non piacciono troppo a una parte degli utenti. Alcune persone, ad esempio, non impazziscono per le dimensioni troppo ridotte del display esterno dei telefoni della serie Galaxy Z Fold e da anni chiedono a Samsung di rendere questo schermo un po’ più ampio.

Richieste che pare siano state ascoltate, dato che uno degli aspetti che andrà a caratterizzare il Galaxy Z Fold 6 dovrebbe essere proprio un aumento nelle dimensioni del display esterno (e anche di quello interno).

Il dispositivo individuato, che ha come nome in codice Q6, sembra presentare un design con proporzioni dei display diverse da quelle del Galaxy Z Fold 5, anche se nel report non viene specificato se il cambiamento è in ampiezza.

Il design del Galaxy Z Fold 6 sembra essere in linea con quello della serie Galaxy S25. Inoltre, come la maggior parte dei telefoni pieghevoli cinesi, il Galaxy Z Fold 6 potrà contare su un’estetica più leggera rispetto a quella dei suoi predecessori, riducendo allo stesso tempo le pieghe sul display. Samsung ha già introdotto con il Galaxy Z Fold 5 una cerniera che non lascia spazio tra le due metà del telefono quando questo viene chiuso. Ora l’azienda sudcoreana deve solo rendere il telefono più sottile e leggero e introdurre un display esterno più ampio.

Il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6 verranno presentati ufficialmente da Samsung la prossima estate. I due foldable saranno alimentati con il processore Snapdragon 8 Gen 3, un chip estremamente potente e particolarmente efficiente.