Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5: come sarà la velocità di ricarica

Manca ormai poco al lancio di Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, i due nuovi telefoni pieghevoli che Samsung dovrebbe rilasciare ufficialmente nei prossimi mesi. L’azienda sudcoreana è in prima linea nella realizzazione di foldable e i precedenti dispositivi hanno riscosso grandi consensi tra gli utenti. Ecco perché c’è grande attesa per questi due nuovi prodotti: non è un caso se nell’ultimo periodo sono trapelati diversi dettagli su entrambi i device e l’impressione è che nelle prossime settimane spuntino ulteriori indiscrezioni su Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip 5.

Proprio in queste ore stanno circolando informazioni molto interessanti sulle velocità di ricarica dei due telefoni pieghevoli. Entrambi gli smartphone hanno superato il processo di certificazione CCC (China Compulsory Certificate), dove sono elencati con il supporto per la ricarica da 25 W con il caricabatterie standard da 25 W di Samsung individuato nel numero di modello EP-TA800.

La ricarica da 25 W potrebbe sembrare obsoleta rispetto alle velocità di ricarica offerte dai produttori cinesi (ad esempio, il Vivo X Fold 2 recentemente annunciato supporta la ricarica cablata da 100 W e anche la sua velocità di ricarica wireless è doppia rispetto alla velocità di ricarica cablata dei pieghevoli Samsung, ndr), ma Samsung continua ad essere scelta da tantissimi utenti, pertanto non c’è motivo di cambiare.

Inoltre, sempre stando alle indiscrezioni attuali, Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 non avranno nemmeno una batteria migliore rispetto ai predecessori. Il Galaxy Z Flip 5 potrebbe addirittura avere una batteria leggermente più piccola, anche se al momento non ci sono conferme in tal senso. La durata della batteria non dovrebbe comunque rappresentare un problema grazie al chip “For Galaxy” Snapdragon 8 Gen 2, che si è rivelato decisivo per la serie Galaxy S23: vedremo questo chip su entrambi i nuovi foldable.