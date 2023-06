Galaxy Z Flip 5, miglioramenti per batteria e fotocamera

Samsung è quasi pronta a svelare i suoi smartphone pieghevoli di quinta generazione, il Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5, che verranno presentati ufficialmente nell’evento Unpacked in programma il 27 luglio 2023. Stando a quanto emerso nelle ultime indiscrezioni, il Galaxy Z Fold 5 dovrebbe arrivare con una minore durata della batteria ma con prestazioni migliorate, mentre il Galaxy Z Flip 5 otterrà un enorme aggiornamento del design e dell’usabilità grazie al suo display esterno più grande. Ma per quanto riguarda la durata della batteria e la qualità della fotocamera?

Gli utenti si sono lamentati del fatto che i telefoni pieghevoli non sembrano riuscire a durare quanto gli smartphone tradizionali e non presentano chissà quali novità nemmeno dal punto di vista fotografico. Tuttavia, un nuovo report dalla Corea del Sud afferma che Samsung avrebbe optato per un netto miglioramento della durata della batteria e della qualità della fotocamera del Galaxy Z Flip 5 rispetto al suo predecessore. La durata della batteria e la qualità della fotocamera del Galaxy Z Flip 5 saranno in linea con quanto visto con la serie Galaxy S23.

Sempre nel report viene spiegato come sia effettivamente difficile aumentare la risoluzione della fotocamera e le dimensioni del sensore a causa dei limiti di spazio nei telefoni pieghevoli. Samsung sembra comunque essere riuscita a migliorare la qualità della fotocamera con l’aiuto di ottimizzazioni software. Il Galaxy Z Flip 5 utilizza un sensore della fotocamera principale da 12 MP, pertanto il foldable dovrebbe arrivare con una fotocamera notevolmente migliorata, grazie a un sensore più grande e un software migliorato.

Il telefono pieghevole dovrebbe inoltre presentare una fotocamera ultrawide da 12 MP, una fotocamera selfie da 10 MP, un processore Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB di RAM, 128 GB/256 GB di spazio di archiviazione. Inoltre avremo il supporto 5G, eSIM, GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, una porta USB 3.2 di tipo C, una ricarica rapida da 25 W e la ricarica wireless.

Le specifiche trapelate mostrano che il Galaxy Z Flip 5 avrà una batteria da 3.700 mAh, più o meno la stessa capacità della batteria del Galaxy S23 ‘standard’. Il display esterno da 3,4 pollici consentirà agli utenti di utilizzare la fotocamera, controllare le notifiche e utilizzare app e widget stock. Quindi, nonostante una capacità della batteria leggermente inferiore, il Galaxy Z Flip 5 può offrire una durata della batteria simile a quella del Galaxy S23 poiché gli utenti potranno utilizzare il piccolo display esterno per molte attività.