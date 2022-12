Il Galaxy Z Flip 5 avrà uno schermo esterno più grande (e non solo)

Il Galaxy Z Flip 5, che Samsung lancerà nel 2023, potrebbe ricevere alcuni degli aggiornamenti più importanti dal lancio del primo modello, risalente al 2020. Stando agli ultimi rumors, infatti, il Galaxy Z Flip 5 sarà caratterizzato da un display più grande e una nuova cerniera. Sempre le indiscrezioni riferiscono che il design riguardante la cerniera renderà meno evidente la piega del display.

Il Galaxy Z Flip 4, lanciato la scorsa estate dal colosso di Seul, ha un display esterno da 1,9 pollici con un'usabilità abbastanza buona. Il Galaxy Z Flip 5 avrà un display più grande, pari a 3,0 pollici: pertanto, lo schermo sarà più grande di circa il 60% o forse più.

Samsung ha già aumentato le dimensioni dello schermo esterno in precedenza: pertanto sarebbe la seconda volta che questo elemento del Galaxy Z Flip viene interessato da un rinnovamento. L'azienda della Corea del Sud ha lavorato intensamente a questo aspetto: basti pensare che prima che arrivasse il Galaxy Z Flip 3, i flip phone pieghevoli dovevano accontentarsi di un display da 1,1 pollici.

Ma le novità non finiscono qui. Come accennato, infatti, un altro grande aggiornamento riguarderà il design della cerniera del Galaxy Z Flip 5. Il telefono avrà infatti una nuova cerniera che dovrebbe portare almeno un vantaggio, vale a dire una piega orizzontale meno visibile sul display pieghevole interno.

Si tratta di modifiche fondamentali alla serie Galaxy Z Flip ed è per questo che se ne sta parlando già adesso, quando mancano molti mesi al lancio ufficiale del nuovo prodotto. Samsung può lavorare in grande tranquillità, visto che il Galaxy Z Flip 4 sta ottenendo un elevato riscontro sul mercato: la società di Seul lo ha rilasciato alla fine di agosto e l'impressione è che il dispositivo possa davvero diventare il telefono pieghevole di maggior successo di sempre.

Non a caso il Galaxy Z Flip 4 è stato recentemente nominato "Prodotto dell'anno" in Belgio. In vista del prossimo anno Samsung punta a spedire 26 milioni di telefoni Galaxy pieghevoli: l'aggiornamento del Galaxy Z Flip 5 con uno schermo esterno più grande e una cerniera migliore farà sicuramente parte di questa strategia. Stando alle ultime voci, Samsung dovrebbe rilasciare sul mercato il Galaxy Z Flip 5 tra agosto e settembre 2023.