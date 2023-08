Galaxy S24 Ultra con più storage del previsto: opzione da 2 TB?

La scorsa settimana è arrivata la conferma che il Galaxy S24 Ultra – il modello più prestante della prossima serie di telefoni di Samsung – avrà un’opzione di archiviazione da 1 TB. Questa informazione lasciava pensare che il colosso di Seul non avesse in serbo delle novità importanti in termini di storage, ma le ultime notizie rivelano che invece ci saranno sorprese interessanti.

Secondo una nuova voce riportata anche dal leaker @Tech_Reve, infatti, Samsung sta pianificando una variante del Galaxy S24 Ultra con 2 TB di spazio di archiviazione. Al momento non ci sono altri dettagli su questa variante e non è chiaro se avrà 12 GB di RAM o più, ma è fin troppo evidente che un’opzione con 2 TB di spazio di archiviazione sarebbe l’ideale per gli utenti e i creatori di contenuti più esigenti.

Oltre a queste informazioni, la fonte suggerisce anche che Samsung potrebbe riportare la configurazione di memoria da 128 GB + 8 GB per il modello Galaxy S24 Ultra più conveniente.

Se fosse vero si tratterebbe di un passo indietro, dato che il Galaxy S23 Ultra parte da 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM: inoltre Samsung non produce soluzioni di storage da 128 GB basate sullo standard UFS 4.0. Stando alle voci vedremo arrivare alcuni modelli di Galaxy S24 Ultra con spazio di archiviazione UFS 3.1 mentre altri potranno contare su UFS 4.0.

Come ricordano di certo i fan di Samsung, il modello base della serie Galaxy S23 parte da 128 GB, mentre le varianti Plus e Ultra partono da 256 GB.

D’altronde un Galaxy S24 Ultra da 128 GB potrebbe consentire a Samsung di mantenere il prezzo piuttosto basso, alzando invece la cifra per le altre opzioni da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB. Tutte queste informazioni non sono state ancora confermate, pertanto è meglio prenderle con la giusta cautela: nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.