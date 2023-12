Galaxy S24 Ultra avrà grandi miglioramenti su più fronti: tutti i dettagli

Manca ormai solo qualche settimana al lancio ufficiale dei Galaxy S24, che verranno presentati ufficialmente in un evento Unpacked programmato quasi certamente per il 17 gennaio (manca solo la conferma). In queste ultime settimane sono trapelate tante indiscrezioni e la maggior parte di queste hanno riguardato il Galaxy S24 Ultra. Nelle scorse ore è stato l’utente X ‘Alvin’ a svelare alcune nuove curiosità su questo telefono: il post è stato poi rilanciato anche dal noto leaker Ice Universe, pertanto possiamo ritenerlo attendibile.

Sebbene il Galaxy S23 Ultra sia uno dei migliori cellulari in circolazione in termini di fotocamera, le immagini finali a volte possono sembrare sovraesposte per i gusti della maggior parte degli utenti. L’ultima fuga di notizie afferma che l’elaborazione della fotocamera sul Galaxy S24 Ultra sarà più realistica con una migliore nitidezza e anche una saturazione più apprezzabile. Questi miglioramenti dovrebbero tradursi in foto dall’aspetto più naturale senza i colori eccessivamente luminosi e vivaci spesso associati alle fotocamere dei telefoni Samsung.

L’utente X Alvin afferma inoltre che le presunte funzionalità di intelligenza artificiale saranno una delle caratteristiche principali: il Galaxy S24 Ultra dovrebbe infatti disporre di un’intelligenza artificiale generativa sul dispositivo e la tecnologia gli consentirà di eseguire operazioni come tradurre messaggi e comporre e-mail.

Come l’iPhone 15 Pro, anche il telaio del Galaxy S24 Ultra sarà realizzato in titanio. Uno dei colori in cui sarà disponibile il telefono è il grigio titanio: sempre stando agli ultimi rumors dovrebbe avere un aspetto migliore della variante in titanio dell’iPhone 15 Pro.

In più, si vocifera che il Galaxy S24 Ultra sarà molto comodo da tenere in mano: il telefono non sarà dotato dello schermo curvo del suo predecessore e arriverà invece con un display più arrotondato, più facile da maneggiare.

Il Galaxy S24 Ultra sarà alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 in tutti i mercati, anche se non è da escludere che anche il top di gamma possa arrivare con Exynos 2400 (come gli altri due telefoni della serie) nei mercati europei. Il telefono potrebbe poi abbandonare il suo teleobiettivo 10x per una fotocamera ad alta risoluzione con zoom 5x. Il leaker Ice Universe sembra molto colpito dagli aggiornamenti lato software e crede che rappresentino “il più grande aggiornamento di un telefono Samsung da anni”.