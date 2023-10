Galaxy S24 potrebbe essere più prestante dell’iPhone 15 Pro

In termini di prestazioni ed efficienza energetica i chipset Bionic di Apple sembrano riuscire a garantire qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Il più recente, ovvero l’A17 Pro che alimenta iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, è stato accolto con grande entusiasmo anche dagli appassionati di gaming. Tuttavia la concorrenza sta recuperando terreno, come dimostrano gli ottimi risultati ottenuti da Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e le aspettative altissime del suo successore, Snapdragon 8 Gen 3, che alimenta i nuovi Xiaomi 14 e che troveremo nei prossimi principali top di gamma Android.

Lo scorso febbraio Samsung decideva di lanciare i Galaxy S23 in tutti i mercato con il solo chip Snapdragon. Quella del colosso di Seul appariva come una svolta definitiva rispetto a quanto avveniva fino ad allora, dato che in precedente Samsung rilasciava i telefoni della serie S sia con i chipset Exynos (in alcuni mercati) che con quelli Snapdragon (in altri).

I fan di Samsung si sono sempre lamentati delle prestazioni dei chip Exynos e per questo Samsung aveva deciso di optare solo sui chip Snapdragon per la sua serie di punta. Tuttavia pare che l’azienda sudcoreana sia già tornata sui suoi passi: molte indiscrezioni rivelano infatti che i Galaxy S24 avranno anche il prossimo chipset Exynos, vale a dire Exynos 2400.

E’ quanto affermato anche da un rappresentante ufficiale dell’azienda, il presidente di Samsung LSI Park Yong-in, che durante una presentazione al Semiconductor Expo (SEDEX) si è detto certo che il chip Exynos 2400 andrà bene “perché ha prestazioni di elaborazione grafica superiori rispetto ai prodotti dei concorrenti nordamericani”. Data la limitata concorrenza di Samsung in Nord America è molto probabile che Park Yong-in si stesse riferendo all’A17 Pro di Apple: l’indiscrezione ha ovviamente scatenato gli amanti del gaming, che potrebbero ritrovarsi presto con un processore ancora più prestante del già eccezionale A17 Pro.

Samsung potrebbe decidere di lanciare in tutto il mondo il Galaxy S24 Ultra alimentato con Snapdragon 8 Gen 3, mantenendo la divisione tra Exynos e Snapdragon solo per i modelli Galaxy S24 e S24 Plus. Il gigante di Seul dovrebbe ufficializzare i nuovi telefoni a gennaio 2024.