Galaxy S24, i prezzi potrebbero essere gli stessi dei Galaxy S23

Il prossimo evento Unpacked di Samsung, in cui l’azienda presenterà la serie Galaxy S24, dovrebbe svolgersi il mese prossimo: stando alle recenti indiscrezioni l’appuntamento è stato già fissato per il 17 gennaio a San José, in California, anche se si attende ancora la conferma ufficiale. In queste ultime settimane sono trapelate davvero molte indiscrezioni sui dettagli tecnici ed estetici dei nuovi telefoni: tuttavia c’è un aspetto su cui è opportuno fare chiarezza. Stiamo parlando dei prezzi dei nuovi Galaxy S24, che in base all’ultimo report dovrebbero rimanere gli stessi dei Galaxy S23.

La serie Galaxy S24, che dovrebbe consistere in un modello base, un Plus e un Ultra, arriverà sul mercato agli stessi prezzi della serie Galaxy S23. Ciò vuol dire che il Galaxy S24 verrà proposto a circa 799 dollari (circa 733 euro), mentre il Galaxy S24+ costerà 999 dollari (916 euro al cambio attuale) e il Galaxy S24 Ultra avrà un prezzo di partenza di 1.199 dollari (circa 1.100 euro). I prezzi saranno chiaramente più alti per le varianti con memoria extra.

Rilasciando la serie Galaxy S24 agli stessi prezzi, Samsung mira ad aumentare le vendite del 10% nel mercato degli smartphone: non a caso l’obiettivo dichiarato del gigante sudcoreano è quello di riuscire a vendere almeno 35 milioni di Galaxy S24.

Il report, rilanciato anche da SamMobile, afferma che la scelta del chip Exynos 2400 per le varianti base e Plus in alcuni mercati selezionati aiuterà Samsung a mantenere i prezzi invariati. Il Galaxy S24 Ultra potrà invece contare sul chip Snapdragon 8 Gen 3 in tutti i mercati.

In più, il Galaxy S24 sarà il primo telefono AI di Samsung e questi progressi tecnologici non faranno altro che aumentare le probabilità di successo della nuova serie in termini di vendite, specialmente se i prezzi saranno gli stessi della generazione precedente.​