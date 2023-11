Galaxy S24, cosa aspettarci dal design: le probabili novità

In queste ultime settimane sono molto aumentate le indiscrezioni relative ai Galaxy S24, i nuovi telefoni che Samsung dovrebbe presentare ufficialmente a gennaio 2024. Tuttavia, i rumors si sono soffermati soprattutto sulle caratteristiche tecniche dei nuovi smartphone del colosso di Seul, senza fornire molti dettagli sui tratti estetici.

Eppure, almeno stando ai render 3D forniti da Phone Arena, pare che i cambiamenti in termini di design non saranno affatto banali. Sebbene i render si basino sulle indiscrezioni ottenute finora e pertanto potrebbero anche essere imprecisi, vale la pena evidenziare alcune novità davvero interessanti.

La prima è senza dubbio quella che riguarda il telaio: il Galaxy S24, infatti, abbandona la forma simile a un ciottolo, trasformando i bordi e i lati da ovali a piatti. A quanto pare, però, Samsung ha anche pensato al comfort dell’utente: i bordi presentano infatti una leggera curvatura che consente una maneggevolezza decisamente migliore.

In più, i render 3D di Phone Arena mettono in evidenza un ingrandimento delle fotocamere dell’S24 rispetto a quelle dell’S23. Finora, tuttavia, le voci sui nuovi smartphone di Samsung non hanno mai parlato di cambiamenti hardware importanti nel comparto foto del Galaxy S24 e del Galaxy S24 Plus

E per quanto riguarda il Galaxy S24 Ultra? Il modello più prestante della nuova serie in arrivo a gennaio 2024 dovrebbe mantenere lo stesso design del predecessore. Ciò significa che vedremo un telefono con fondo e lati superiori piatti e una morbida curvatura. A differenza dell’S24 e dell’S24 Plus, tuttavia, pare che l’S24 Ultra abbia un nuovo hardware per la fotocamera: pertanto le cam di questo telefono potrebbero presentare delle modifiche rilevanti.

Chiaramente sono ancora soltanto delle voci, pertanto è bene prenderle con la giusta cautela: nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.