Galaxy S23, problemi alla fotocamera: immagini sfocate

Da circa due mesi i nuovi telefoni Galaxy S23 di Samsung sono sul mercato, per la gioia di tutti i fan del colosso di Seul. I nuovi prodotti sono infatti molto ricercati, anche se nel corso di queste settimane è emerso qualche problema. In particolare, stando a quanto riferito da alcuni utenti, sembra che la fotocamera del Galaxy S23 presenti una criticità. .

Secondo un utente di Reddit, infatti, le immagini scattate con il Galaxy S23 presentano un punto sfocato sul lato sinistro delle foto quando vengono acquisite in modalità orizzontale. Oltre a dare un brutto aspetto alle immagini in generale, questo problema non consente di utilizzare le foto per i documenti. Pare che la problematica si presenti in ogni tipo di scatto, sia in primo piano che da lontano, e finora gli aggiornamenti software rilasciati per i telefoni S23 non sono riusciti a risolverla.

Il problema sembra riguardare molti possessori di Galaxy S23. Un sondaggio condotto da un forum tedesco ha permesso di scoprire che 64 utenti su 71 sono stati interessati da questo problema. Un utente ha provveduto a inviare il proprio dispositivo al centro di assistenza ufficiale di Samsung per cercare di risolvere il problema relativo alla fotocamera. I tecnici del centro di assistenza avrebbero riconosciuto il problema, ma non sono stati in grado di risolverlo perché secondo Samsung si tratta di “una caratteristica del grande sensore”, non tenendo conto del fatto che il problema si manifesta anche con foto scattate da lontano e non solo con scatti ravvicinati.

Altri utenti hanno sostituito il sensore della fotocamera per provare a eliminare il fastidioso effetto, ma il problema persiste. Secondo il sito SamMobile, il punto sfocato che appare sulle foto scattate con il Galaxy S23 sembra essere causato da un problema hardware, anche se non può esserci ancora la certezza. L’unica buona notizia è per i possessori del Galaxy S23 Ultra, dato che questo telefono non sembra essere interessato dal problema.