Galaxy S23, tanti miglioramenti per la fotocamera: tutti i dettagli

Tra le tante caratteristiche eccezionali dei telefoni della serie Galaxy S23 vanno certamente menzionate anche le impressionanti prestazioni della fotocamera, che Samsung è riuscita a migliorare molto. Tuttavia, anche i Galaxy S23 presentano alcune piccole problematiche da risolvere. Alcuni report affermavano che Samsung avrebbe rilasciato un aggiornamento per migliorare le prestazioni della fotocamera dei suoi ultimi telefoni di fascia alta. L’indiscrezione ha trovato conferma, dato che la società sudcoreana ha rilasciato un update per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

Un post sul forum della Samsung Community del dirigente dell’azienda spiega nel dettaglio quali aspetti della fotocamera del Galaxy S23 sono stati migliorati: l’aggiornamento in questione è il secondo update software di marzo 2023 rilasciato per la serie Galaxy S23 in Corea del Sud. Viene fornito con la versione del firmware S91xNKSU1AWC8 e ha una notevole dimensione di circa 922,88 MB.

Il colosso di Seul ha migliorato la velocità e la precisione dell’autofocus, oltre alla velocità delle app Fotocamera e Galleria. L’azienda ha anche migliorato la nitidezza della fotocamera ultrawide in situazioni di scarsa illuminazione e ha introdotto miglioramenti per le prestazioni OIS. Inoltre, Samsung ha anche risolto il problema della sfocatura in alcune modalità della fotocamera.

Dando uno sguardo ad alcuni interventi operati da Samsung, il miglioramento nell’app Galleria consente ora di eliminare immediatamente le foto che sono state appena catturate e che vengono elaborate. L’algoritmo di messa a fuoco automatica è stato modificato: quando si preme il pulsante di scatto, la fotocamera scatta una foto anche se la cornice è fuori fuoco o non è completamente impostata. Inoltre, la nitidezza è migliorata e lo sfarfallio è stato ridotto durante i video utilizzando la fotocamera ultrawide in situazioni di scarsa illuminazione (grazie alla modalità Super Steady). L’app della fotocamera mostra anche un avviso che spiega come la modalità Super Steady necessiti di una buona luce ambientale per una migliore qualità dell’immagine.

Come accennato, Samsung ha anche migliorato la stabilizzazione video quando la risoluzione è impostata su Full HD 60 fps e l’impostazione Auto FPS è disattivata durante l’utilizzo della fotocamera posteriore. Tutti questi miglioramenti potrebbero arrivare anche in altri Paesi come parte dell’aggiornamento di aprile 2023.