Galaxy S23 Plus scontatissimo su Amazon: risparmi 230 euro!

Tra i migliori telefoni Android lanciati in questo 2023 ci sono sicuramente i Galaxy S23 di Samsung, rilasciati sul mercato la scorsa primavera dal colosso di Seul. Tutti e tre i modelli stanno riscuotendo grandi consensi sul mercato, anche se molti fan di Samsung sperano sempre in qualche sconto per provare ad acquistare uno di questi prodotti a un prezzo un po’ più basso.

La buona notizia è che proprio in queste ore il Galaxy S23 Plus è in vendita su Amazon con un’offerta davvero irrinunciabile. Il telefono, infatti, viene proposto con uno sconto del 19% che permette di procedere all’acquisto spendendo circa 230 euro in meno rispetto al prezzo di partenza. Il Galaxy S23 Plus è in vendita sul sito del colosso dell’e-commerce a 999 euro, oltretutto con la possibilità di godere della spedizione gratuita da parte di Amazon.

Come accennato si tratta di un’offerta da non lasciarsi scappare, tenendo conto dell’ottima scheda tecnica di questo dispositivo. Il modello in questione è quello con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, nella variante di colore verde. Il dispositivo può contare su un display AMOLED 2X da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz.

Tra le caratteristiche principali del Galaxy S23 Plus spicca soprattutto l’eccellente processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, in grado di garantire un livello prestazionale davvero notevole. Venendo al comparto foto, sul retro troviamo tre fotocamere con un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Sul davanti, invece, il telefono ha una fotocamera anteriore da 12 MP.

Infine, il Galaxy S23 Plus risulta equipaggiato con una batteria da 4.700 mAh con tanto di ricarica rapida da 25W che permette di ricaricare il dispositivo in tempi brevi.