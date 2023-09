Galaxy S23 in super offerta su Amazon: costa meno di 600 euro!

I fan di Samsung sognano di accaparrarsi il Galaxy S23 a un prezzo decisamente più basso rispetto a quello di partenza. Per questo motivo tengono sempre d’occhio i vari sconti, nell’attesa che possa arrivare l’occasione giusta per il top di gamma lanciato dal colosso di Seul a febbraio 2023.

Proprio in queste ore il Galaxy S23 di Samsung è comparso sul sito di Amazon in un’offerta davvero irrinunciabile. Sul portale del colosso dell’e-commerce l’ottimo telefono del gigante sudcoreano viene infatti messo in vendita a 674,97 euro, una cifra decisamente più bassa rispetto a quella di partenza. Ma non è tutto, perché grazie al cashback gli utenti possono acquistare questo telefono a un prezzo ancora più basso.

La promozione cashback per gli acquisti fino al 17 settembre consente di usufruire di uno sconto di altri 100 euro. Pertanto, facendo due conti, è possibile portarsi a casa un super telefono come il Galaxy S23 a soli 574 euro, oltretutto usufruendo della possibilità di versare la somma in cinque rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito (ma solo per gli account Amazon che hanno abilitato i pagamenti rateali).

Il Galaxy S23 si presenta con un display AMOLED Full HD+ da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo telefono è Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, che assicura un livello prestazionale decisamente elevato. Il chip è abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Sul retro Samsung ha posizionato tre fotocamere, tra cui il sensore principale da 50 MP accompagnato dal sensore secondario da 10 MP e da un terzo sensore da 12 MP. La batteria che equipaggia il Galaxy S23 è da 3.900 mAh, mentre il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione One UI.