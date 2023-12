Galaxy S23 FE arriva in Italia: ecco quanto costa

Samsung ha presentato il Galaxy S23 FE nell’ottobre 2023 e da un paio di mesi circa gli utenti europei attendono news sul lancio di questo dispositivo nel Vecchio Continente (dopo poche settimane è stato lanciato negli USA, ndr). Finora non erano emerse notizie in tal senso ma nelle scorse ore tutto è cambiato, con Samsung che ha finalmente rivelato i suoi piani di lancio per il Galaxy S23 FE in Europa.

Lo smartphone è disponibile anche in Italia a partire da oggi, mercoledì 6 dicembre, ed è possibile preordinarlo anche su Amazon. Oltre alle quattro varianti di colore disponibili – ovvero Mint, Cream, Graphite e Purple – la ‘chicca’ consiste nel fatto che il colosso di Seul ha voluto proporlo in bundle con i Galaxy Buds FE: il nuovo telefono e gli auricolari possono essere acquistati insieme al prezzo di 739 euro (solo il telefono costa invece 719 euro).

Ricapitolando le specifiche tecniche del Galaxy S23 FE, vale la pena ricordare che questo telefono si presenta con un display Dynamic AMOLED 2x da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz, con luminosità di picco di 1.450 nit e HDR10+. Il display è inoltre protetto con Gorilla Glass 5.

Ad alimentare questo smartphone troviamo un chip Exynos 2200, abbinato a 8 GB di RAM e due opzioni di memoria interna (128 e 256 GB). La batteria da 4.500 mAh garantisce un’ottima autonomia a questo device: gli utenti possono inoltre contare su una ricarica rapida cablata da 25 W e sulla ricarica wireless da 15 W, oltre al supporto per la ricarica wireless inversa. Samsung ha anche utilizzato un sistema di raffreddamento a camera di vapore molto più grande che assicura prestazioni migliori rispetto alla serie Galaxy S22.

Sul lato anteriore il Galaxy S23 FE ha una fotocamera selfie da 10 MP con registrazione video 4K a 60 fps. Sul retro, invece, il dispositivo ha una fotocamera principale da 50 MP con OIS, una fotocamera ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x e OIS. Il dispositivo dispone inoltre di un sensore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC e una porta USB Type-C, oltre al grado di protezione IP68.