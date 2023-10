Galaxy S23 FE ufficiale: dettagli e prezzo del nuovo telefono

Dopo tante indiscrezioni e voci Samsung ha finalmente presentato ufficialmente il Galaxy S23 FE, ovvero il successore del Galaxy S21 FE dato che il colosso di Seul non ha mai realizzato il Galaxy S22 FE.

Il primo aspetto da tenere in conto è quello relativo al processore: il Galaxy S23 FE è infatti alimentato con il SoC Snapdragon 8 Gen 1 in alcuni mercati, mentre in altri arriva con il chip Exynos 2200. Samsung riporta che la presenza della camera di vapore aiuta a controllare meglio il calore e sostenere le elevate prestazioni.

Il Galaxy S23 FE è poi dotato di un display FHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento adattiva di 60-120 Hz. Lo smartphone beneficia anche della tecnologia Vision Booster, in grado di fornire colori migliori in diverse condizioni di illuminazione.

I chip Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 sono abbinati a 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione. La batteria da 4.500 mAh di questo dispositivo supporta la ricarica da 25 W, la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa.

Venendo al comparto foto, sul retro del telefono troviamo un sensore primario da 50 MP che vanta stabilizzazione ottica dell’immagine e tecnologia Adaptive Pixel che consente di scattare foto con dettagli più elevati senza un grande aumento delle dimensioni del file. Sempre sul retro è presente un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x, mentre sul davanti troviamo una fotocamera da 10 MP. Il Galaxy S23 FE viene inoltre fornito con Android 13 e personalizzazione One UI 5.1.

Il Galaxy S23 FE è realizzato con una varietà di materiali riciclati e può contare su un pannello posteriore Gorilla Glass 5 e un telaio in alluminio, caratteristiche che lo fanno somigliare molto a un telefono della serie S23. Il dispositivo vanta infine un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

Samsung afferma che il Galaxy S23 FE sarà disponibile dal 5 ottobre in quattro opzioni di colore standard, ovvero Menta, Crema, Grafite e Viola, e due colori esclusivi – Indaco e Tangerine – disponibili solo tramite il negozio online Samsung. Il nuovo telefono di Samsung dovrebbe costare tra i 450 e i 500 euro.