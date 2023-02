Galaxy S23 e S23 Ultra, che offerte su Amazon: prezzi imbattibili

Il mese di febbraio è stato interamente caratterizzato dal lancio sul mercato dei Galaxy S23, presentati ufficialmente da Samsung lo scorso 1 febbraio nell'evento Unpacked. Come prevedibile, i nuovi telefoni del colosso di Seul hanno catalizzato l'attenzione dei tantissimi fan di Samsung e più in generale di tutti gli utenti desiderosi di accaparrarsi smartphone dalle prestazioni davvero straordinarie e che già da ora sembrano tra i migliori dell'anno, almeno tra i dispositivi Android.

Chiaramente, per acquistare uno dei tre Galaxy S23 ufficializzati da Samsung - oltre al modello 'standard' troviamo anche il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra - bisogna provvedere ad una grossa spesa, che non può essere alla portata di tutti. Ecco perché sono in tanti a monitorare il sito di Amazon nella speranza che possa spuntare qualche offerta per questi nuovi prodotti.

La bella notizia è che proprio in queste ore il Galaxy S23 'standard' e il Galaxy S23 Ultra sono in offerta sul portale del colosso dell'e-commerce. Per quanto riguarda il modello base, si tratta della variante con 128 GB di storage, proposta a 911 euro invece dei 979 euro del prezzo di listino (7% di sconto, ndr). Va ancora meglio per il Galaxy S23 Ultra, che viene proposto sul sito di Amazon con uno sconto del 13%: invece di 1.479 euro, infatti, i clienti possono portarsi a casa lo strepitoso smartphone con 1.290 euro. La cifra da spendere è comunque elevata, ma questi sconti possono senz'altro invogliare la clientela ad effettuare l'acquisto, tenendo conto delle enormi potenzialità dei Galaxy S23 di Samsung.

Tra le tante caratteristiche eccezionali dei nuovi telefoni del gigante sudcoreano non bisogna dimenticare il fenomenale processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, capace di garantire ai dispositivi performances fin qui mai viste. Samsung ha infatti rinunciato ai processori Exynos per questi modelli, scegliendo di equipaggiarli con Snapdragon 8 Gen 2 in tutti i mercati. Il modello Ultra dispone anche di un display AMOLED da 6,8 pollici QHD+, con refresh rate fino a 120Hz, e soprattutto di un'incredibile fotocamera principale da 200 MP sul retro che assicura scatti straordinari.