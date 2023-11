Galaxy S23, +23% di vendite rispetto ai Galaxy S22

Samsung presenterà ufficialmente i suoi nuovi telefoni Galaxy S24 a gennaio, molto probabilmente in un evento Unpacked che si terrà il 17 gennaio a San Jose, in California. In queste ultime settimane sono trapelate moltissime indiscrezioni su questi nuovi prodotti, che potranno contare su una serie di novità che già stuzzicano molto i tantissimi fan di Samsung.

Il gigante di Seul spera di poter migliorare il già grosso risultato in termini di vendite ottenuto con i Galaxy S23. Un’impresa tutt’altro che semplice, dato che gli ultimi report evidenziano l’ottimo lavoro svolto dall’azienda sudcoreana sul mercato.

Le vendite della serie Galaxy S23 sono infatti migliorate molto rispetto alla serie Galaxy S22 lanciata nel 2022. Il rapporto di una ricerca di mercato afferma che le vendite del Galaxy S23 sono state del 23% superiori a quelle del Galaxy S22.

Secondo i dati di Hana Securities le vendite collettive di Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, a nove mesi di distanza dal lancio sul mercato, hanno raggiunto i 25,06 milioni di unità: un incremento notevole rispetto ai 20,32 milioni della serie Galaxy S22 dopo lo stesso periodo.

Il Galaxy S23 Ultra è stato il modello più venduto della gamma: sono state infatti acquistate fino a 11,63 milioni di unità del top di gamma. Il Galaxy S23 ‘standard’ si è fermato a 8,91 milioni di unità, mentre le vendite del Galaxy S23+ hanno raggiunto 4,52 milioni di unità.

E per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli? Sempre stando all’ultimo report le vendite del Galaxy Z Flip 5 e del Galaxy Z Fold 5 hanno raggiunto 4,86 milioni di unità vendute a distanza di tre mesi dal lancio: si tratta di un piccolo miglioramento del 4% rispetto al Galaxy Z Flip 4 e al Galaxy Z Fold 4. In tutto sono stati venduti oltre 3,08 milioni di Galaxy Z Flip 5, mentre le vendite del Galaxy Z Fold 5 hanno raggiunto quota 1,79 milioni.​