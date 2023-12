Galaxy Book 4, Samsung presenta i nuovi laptop: dettagli e prezzi

L’ultimo colpo dell’anno è targato Samsung, che a sole due settimane dalla fine del 2023 ha annunciato ufficialmente la sua nuova serie Galaxy Book 4, caratterizzata da un modello Ultra, un Galaxy Book 4 Pro e un Book 4 Pro 360. Molte delle specifiche trapelate nelle recenti indiscrezioni sono state confermate.

Il Galaxy Book 4 Pro sarà disponibile in due varianti, una con display AMOLED da 14 pollici e l’altra con display da 16 pollici. Ciascun modello ha una risoluzione di 2880 x 1800, una frequenza di aggiornamento variabile di 48-120 Hz e 400 nit di luminosità con tecnologia Vision Booster. I potenziali acquirenti del Galaxy Book 4 Pro avranno due opzioni di CPU: un Intel Core Ultra 5 o un Intel Core Ultra 7. Le opzioni di memoria includono 16 GB o 32 GB di RAM e 256 GB, 512 GB e 1 TB di storage.

Il Galaxy Book 4 Pro dispone inoltre di doppi microfoni di qualità da studio, altoparlanti AKG Quad con Dolby Atmos, 2 porte Thunderbolt 4, una porta USB Type-A, un connettore HDMI 2.1, uno slot per schede microSD, un jack audio da 3,5 mm, un sensore da 2 MP webcam e un alimentatore USB Type-C da 65 W. Ogni variante del Galaxy Book 4 Pro ha una tastiera retroilluminata, anche se il modello da 16 pollici può contare su un tastierino numerico.

Il Galaxy Book 4 Pro 360 è disponibile in un unico modello, ovvero quello con display da 16 pollici che può ruotare di 360 gradi per trasformare il laptop in un tablet Windows 11. Per il resto è quasi identico alla variante da 16 pollici del Galaxy Book 4 Pro descritto in precedenza.

Il display AMOLED ha le stesse caratteristiche sopra menzionate e anche in questo caso troviamo una CPU Intel Core Ultra 5 o Ultra 7, 16/32 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione SSD. Rispetto all’altro dispositivo, il Galaxy Book 4 Pro 360 viene fornito anche con una S Pen che consente nuovi utilizzi, in particolare in modalità tablet.

Samsung Galaxy Book 4 Pro verrà lanciato in Corea del Sud il 2 gennaio 2024 al prezzo di 1,88 milioni di won (circa 1.326 euro), mentre il prezzo di partenza del Galaxy Book 4 Pro 360 sarà di 2,59 milioni di won (1.827 euro al cambio attuale). Non si conoscono ancora la data di lancio e i prezzi per i mercati europei.

Galaxy Book 4 Ultra è strepitoso: tutti i dettagli del top di gamma

Samsung, come accennato, ha presentato ufficialmente anche il suo laptop ultra-premium di prossima generazione, il Galaxy Book 4 Ultra. Oltre al consueto miglioramento delle specifiche per garantire prestazioni migliori, il nuovo laptop può contare anche su un display touchscreen, una migliore efficienza energetica, un miglioramento nel raffreddamento e una ricarica più rapida.​

Il Galaxy Book 4 Ultra è alimentato con una CPU Intel Core Ultra 9 di quattordicesima generazione, assieme a 64 GB di RAM LPDDR5x e fino a 2 TB di SSD PCIe NVMe. Per l’elaborazione grafica, il portatile ha una GPU dedicata, proprio come il suo predecessore lanciato all’inizio di quest’anno. Il Galaxy Book 4 Ultra viene fornito con una GPU per laptop Nvidia GeForce RTX 4050 con VRAM GDDR6 da 6 GB o una GPU per laptop Nvidia GeForce RTX 470 con VRAM GDDR6 da 8 GB, a seconda della variante scelta. Risulta presente anche uno slot SSD aggiuntivo per l’espansione dello spazio di archiviazione.

La variante entry-level del laptop è dotata di una CPU Intel Core Ultra 7 di quattordicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. I nuovi processori Intel assicurano prestazioni più veloci e una NPU integrata per un’elaborazione AI sul dispositivo più rapida. Il nuovo sistema di raffreddamento di Samsung presenta un sistema di camera di vapore più ampio dell’11% e una doppia ventola.

Il dispositivo è dotato di uno splendido display Dynamic AMOLED 2x da 16 pollici con risoluzione QHD (2.880 x 1.800 pixel), 400 nit di luminosità e una frequenza di aggiornamento variabile di 48-120 Hz. Inoltre è uno schermo touchscreen, un aggiornamento importante rispetto al Galaxy Book 3 Ultra. Il display è dotato della tecnologia Vision Booster di Samsung e di un rivestimento antiriflesso che migliora la visibilità dei contenuti.

Il Galaxy Book 4 Ultra dispone anche di una webcam da 2 MP, microfoni di qualità da studio con cancellazione del rumore basata sull’intelligenza artificiale, quattro altoparlanti sintonizzati AKG con Dolby Atmos e audio Bluetooth LE.

Il Galaxy Book 4 Ultra ha due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), una porta USB 3.2 Type-A, una porta HDMI 2.1 (fino a 8K 60Hz o 5K 120Hz), un jack audio combinato per cuffie + microfono e un’impronta digitale lettore. Inoltre il prodotto dispone di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 ed è alimentato da una batteria da 76 WHr: supporta la ricarica USB PD fino a 140 W con il caricabatterie in dotazione. Samsung afferma che il Galaxy Book 4 Ultra può caricarsi fino al 55% in soli 30 minuti con il caricabatterie USB Type-C da 140 W.

Il Galaxy Book 4 Ultra sarà disponibile in Corea del Sud a partire dal 2 gennaio 2024. Ha un prezzo iniziale di 3,36 milioni di KRW (circa 2.362 euro), mentre la variante di fascia più alta ha un prezzo di 5,09 milioni di KRW (circa 3.579 euro). Anche in questo caso i prezzi europei non sono stati ancora comunicati.