Galaxy A55, la velocità di ricarica resterà la stessa: fan delusi

Il Galaxy A55 è uno dei telefoni di fascia media che Samsung lancerà il prossimo anno. Il device porterà con sé alcune novità importanti, anche se l’ultima notizia appena trapelata non farà probabilmente piacere ai tanti fan dei prodotti del colosso di Seul.

Il Galaxy A55, infatti, non avrà una velocità di ricarica superiore rispetto al Galaxy A54, come rivelato dalla certificazione 3C del telefono. Il nuovo smartphone, infatti, supporterà la ricarica rapida da 25 W, pertanto non ci saranno miglioramenti in tal senso.

Vale la pena ricordare che le certificazioni 3C non elencano le velocità massime di ricarica per uno smartphone, quindi non è garantito al 100% che la velocità di ricarica del Galaxy A55 raggiunga i 25 W. Tuttavia c’è un’alta probabilità che sia effettivamente così, dato che anche i costosi telefoni pieghevoli di Samsung non supportano la ricarica da 45 W, che è la velocità di ricarica più rapida che è possibile ottenere da uno smartphone Galaxy.

Non ci sono informazioni disponibili sulla capacità della batteria del Galaxy A55, ma possiamo aspettarci che disponga di una batteria da 5.000 mAh come il Galaxy A54.

L’aspetto più interessante del Galaxy A55 sarà il chipset Exynos 1480. Con questo processore Samsung porta per la prima volta una GPU sviluppata in collaborazione con AMD nel segmento di fascia media. Il Galaxy A55 avrà una GPU Xclipse 530, che nonostante risulterà basata sulla vecchia architettura grafica AMD RDNA2 che alimenta la gamma Galaxy S22 del 2022 dovrebbe garantire prestazioni notevolmente migliori rispetto alla GPU Mali che si trova a bordo del Galaxy A54. .

Dato che Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente il chip Exynos 1480 o la sua GPU alimentata da AMD dobbiamo ancora attendere per conoscere meglio tutti i dettagli della GPU Xclipse 530.