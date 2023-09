Samsung sceglie Exynos per il Galaxy A55: niente Snapdragon

Quando si parla di processori per i telefoni Samsung viene sempre in mente la doppia scelta del colosso di Seul, che ha proposto per anni i suoi top di gamma con chip Snapdragon in alcuni mercati e Exynos in altri. Tendenza che sembrava terminata con i Galaxy S23, rilasciati in tutto il mondo con i soli processori di Qualcomm, per la gioia dei fan di Samsung che non hanno mai troppo apprezzato gli Exynos.

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni sembra proprio che Samsung non abbia affatto rinunciato ai propri chip. La scelta di optare solo per Snapdragon 8 Gen 2 per i Galaxy S23 ha illuso gli utenti, dato che nei prossimi telefoni Samsung vedremo ancora chip Exynos.

Proprio nelle scorse ore sono infatti circolate nuove voci sul SoC che troveremo su un prossimo telefono Galaxy, anche se non per un dispositivo di punta. Si tratta infatti del Galaxy A55, un telefono di fascia media che pare verrà alimentato con un chip Exynos. L’indiscrezione riportata dal GalaxyClub olandese fa il paio con le tante voci circolate negli ultimi mesi: Samsung non abbandonerà la linea Exynos.

Molto probabilmente il Galaxy A55 sarà alimentato con un processore Exynos 1480. Il nome in codice del telefono è infatti S5E884: il chip Exynos 1280 aveva un nome in codice S5E8825, mentre l’Exynos 1380 era S5E8835. La fonte afferma inoltre che il prossimo Exynos 1480 ha un altro nome in codice, ovvero “Rose”.

Sempre GalaxyClub riporta che il Galaxy A55 avrà una fotocamera principale da 50 MP, molto simile a quella del Galaxy A54. Al momento non sono emersi altri dettagli sul Galaxy A55: sembra probabile un lancio del dispositivo a marzo 2024, forse in contemporanea con il Galaxy A35.