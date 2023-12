Galaxy A55 avrà Exynos 1480 con AMD GPU: lancio a marzo?

Il prossimo anno Samsung lancerà sul mercato il Galaxy A55, un nuovo telefono di fascia media con ottime caratteristiche tecniche che sarà di fatto il successore del Galaxy A54. Alcuni dettagli sul prossimo dispositivo sono trapelati online nelle ultime settimane: nelle scorse ore è invece emerso un benchmark del Galaxy A55, che va a confermare alcune specifiche importanti.

La cosa più interessante del Galaxy A55 è il suo nuovo chipset. L’Exynos 1480 sarà il primo chip di fascia media di Samsung ad avere una GPU AMD: già in precedenza il processore Exynos 1480 era comparso su Geekbench suggerendo che avrebbe alimentato il Galaxy A55, ma ora il tutto viene confermato grazie al primo benchmark che riguarda proprio il nuovo device di Samsung.

L’Exynos 1480 è equipaggiato con la GPU Xclipse 530, che si basa sull’architettura grafica AMD RDNA2 come l’Exynos 2200 dello scorso anno. Non sarà all’avanguardia come la GPU AMD basata su RDNA3 che abbiamo visto con l’Exynos 2400 del Galaxy S24, ma l’auspicio è che riesca comunque a garantire notevoli miglioramenti nelle prestazioni grafiche rispetto all’Exynos 1380.

Per quanto riguarda le prestazioni della CPU, i punteggi dei benchmark per l’Exynos 1480 non impressionano troppo e suggeriscono miglioramenti non così importanti rispetto all’Exynos 1380: tuttavia lo sviluppo del telefono potrebbe comunque portare a incrementi rilevanti.

Il benchmark del Galaxy A55 conferma inoltre che il telefono avrà 8 GB di RAM: probabilmente saranno disponibili anche varianti con 4 GB o 6 GB di RAM. Dal punto di vista software, l’A55 verrà fornito con Android 14 come sistema operativo e una personalizzazione One UI 6.1: probabilmente verranno integrate alcune delle funzionalità AI del Galaxy S24.

Quando è previsto il lancio ufficiale del Galaxy A55? Al momento Samsung non ha svelato nulla, ma secondo il sito SamMobile difficilmente arriverà prima di marzo (lo stesso mese in cui è stato rilasciato l’A54 quest’anno, ndr) poiché nei primi due mesi del 2024 saranno i nuovi telefoni Galaxy S24 a prendersi tutta la scena.