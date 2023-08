Galaxy A54, che offerta su Amazon: il prezzo è davvero super

Tra i tanti prodotti di fascia media lanciati sul mercato nell’ultimo anno, il Galaxy A54 di Samsung è senza dubbio uno di quei telefoni che ha riscosso maggiori consensi da parte della clientela. D’altronde, come sanno bene i fan, il colosso di Seul è tra le aziende in prima linea nella realizzazione di ottimi mid-range, caratterizzati da una scheda tecnica particolarmente efficiente e apprezzabili tratti estetici.

La buona notizia di queste ultime ore è che il Galaxy A54, lanciato qualche mese fa anche nel mercato italiano, è disponibile a un prezzo molto conveniente su Amazon. Grazie allo sconto del 31%, infatti, gli utenti possono acquistare il prodotto a soli 339,50 euro, risparmiando così circa 160 euro sul prezzo di partenza.

Un’offerta da non lasciarsi scappare, tenendo conto delle caratteristiche tecniche non così comuni per un prodotto di fascia media. Il Galaxy A54, infatti, si presenta con un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il mid-range di Samsung è alimentato con un processore Exynos 1380, che assicura ottime prestazioni considerando la fascia di prezzo.

Il chip è abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sul retro del telefono troviamo tre fotocamere, dove spicca un sensore principale da 50 MP (con stabilizzazione OIS). Il telefono può inoltre contare sul sensore di impronte digitali sotto al display, oltre che sulla certificazione IP67 e sul chip NFC. La batteria che equipaggia questo device è da 5.000 mAh, mentre il sistema operativo scelto da Samsung per il Galaxy A54 è Android 13 con personalizzazione One UI.