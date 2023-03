Galaxy A34 5G, che sconto su Amazon: l’offerta è irrinunciabile

Qualche giorno fa Samsung ha presentato ufficialmente il Galaxy A34 5G, un nuovo smartphone di fascia media che sta già riscuotendo un certo consenso tra i fan del colosso di Seul (e non solo). Lanciato assieme al Galaxy A54 5G, il nuovo telefono di Samsung è stato messo in vendita ad un prezzo leggermente alto per un mid-range: tuttavia, le offerte appena comparse sul sito di Amazon hanno già catturato l’attenzione degli utenti.

Sul portale del gigante dell’e-commerce, infatti, il Galaxy A34 5G viene proposto a 362,09 euro, invece del prezzo di partenza di 399,90 euro. La versione in questione è quella con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La buona notizia è che anche il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di storage è in vendita scontato su Amazon: il prodotto viene venduto a 427,86 euro (invece di 469,90 euro). Le offerte riguardano tre varianti di colore, ovvero Awesome Violet, Awesome Silver e Awesome Lime.

Il Galaxy A34 5G è arrivato sul mercato con un display Infinity-U Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full-HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il telefono, inoltre, ha un processore MediaTek Dimensity 1080 octa-core (con 6/128 GB e 8/256 GB espandibile con microSD) e un comparto foto caratterizzato da un sensore posteriore da 48 MP con stabilizzazione OIS. Sempre sul retro troviamo un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore macro da 5 MP; sul davanti, invece, Samsung ha posizionato una fotocamera da 13 MP, all’interno di un notch a goccia.

Infine, il Galaxy A34 5G può contare anche su una batteria da 5.000 mAh, con tanto di ricarica rapida cablata da 25W. Il sistema operativo scelto da Samsung per questo telefono è Android 13, con personalizzazione One UI 5.1.