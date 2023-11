Galaxy A25, i nuovi render rivelano il design: tutti i dettagli

A distanza di un paio di mesi dalle ultime indiscrezioni il Galaxy A25 torna di nuovo sotto i riflettori grazie ai render pubblicati da Android Headlines. Il design del prossimo mid-range di Samsung avrà un design che i fan del colosso di Seul conoscono bene, ma al tempo stesso ci sarà anche qualcosa di innovativo.

Si tratta soprattutto di una particolarità sul retro che non era visibile sui rendering CAD comparsi in precedenza e di un nuovo colore, dato che l’azzurro sostituisce il rosso scuro del Galaxy A24. Il resto del design è standard per gli smartphone Samsung del 2023: troviamo infatti i tre sensori della fotocamera inclinati verticalmente sul retro e tutti i pulsanti sul lato destro.

Quel motivo strutturato sul retro è l’unica cosa che differenzia il Galaxy A25 dal Galaxy A24 in termini di design, mentre dal punto di vista delle specifiche vedremo diversi miglioramenti. In primis, il Galaxy A25 potrà contare su un chip Exynos 1280, più efficiente del chip MediaTek che alimenta il Galaxy A24. E poiché il lancio è previsto per il 2024, il Galaxy A25 verrà fornito anche con Android 14 e One UI 6 (ma potrebbe essere anche la 6.1, ndr).

Il Galaxy A24 può beneficiare di quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, pertanto Samsung dovrebbe garantire lo stesso anche al Galaxy A25: un aspetto tutt’altro che secondario, dato che questo tipo di supporto non è affatto scontato per telefoni di fascia media venduti a un prezzo conveniente.

Infine, il Galaxy A24 dovrebbe arrivare anche con una fotocamera posteriore principale da 50 MP, una fotocamera anteriore da 13 MP e una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25 W. L’A25 supporterà anche la connettività 5G e dovrebbe avere due slot SIM oltre a uno slot microSD.