Fitbit Charge 6 è ufficiale: specifiche e prezzo del nuovo prodotto

Il Fitbit Charge 6 è il nuovo prodotto annunciato ufficialmente da Fitbit nelle scorse ore. Si tratta di un fitness tracker che si presenta come successore del Charge 5, lanciato sul mercato due anni fa dal famoso brand. Tra le principali specifiche del nuovo Fitbit Charge 6 troviamo soprattutto un display da 1,04 pollici e la presenza di un pulsante tattile che lo distingue dal predecessore. Inoltre, il Fitbit Charge 6 ha anche diverse funzionalità di monitoraggio della salute, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio della SpO2 e un sensore di temperatura.

Il Fitbit Charge 6 viene fornito con app e servizi Google come Google Maps e Wallet. In più, come visto anche con altri fitness tracker e smartwatch, il Charge 6 è resistente all’acqua fino a 50 metri. Il nuovo prodotto di Fitbit può contare anche sul supporto GPS e GLONASS per l’utilizzo di Google Maps e il supporto NFC anche per Google Wallet. Inoltre, Charge 6 viene fornito con l’app YouTube Music, che consente agli utenti di avviare, interrompere e saltare i brani direttamente dal proprio polso.

Il dispositivo indossabile può anche misurare lo stress e il rilevamento della frequenza cardiaca durante attività intense – come ad esempio spinning e canottaggio – risulta essere fino al 60% più accurato rispetto a Charge 5.

Per quanto riguarda la durata della batteria, il Charge 6 garantisce un’autonomia di sette giorni con una singola carica. Ultimo ma non meno importante, il dispositivo indossabile può anche monitorare oltre 40 modalità di allenamento, tra cui 20 nuove opzioni come l’allenamento HIIT (High Intensity Interval Training), lo snowboard e altro ancora.

Per utilizzare Charge 6 gli utenti dovranno disporre di un account Google e di un’app Fitbit. Il fitness tracker è compatibile con i dispositivi che funzionano con un sistema operativo Android 9.0 e versioni successive, nonché con gli iPhone con iOS 15 e versioni successive.

Il Charge 6 è disponibile in una custodia nera con cinturino nero, una custodia dorata con cinturino rosso e una custodia argento con cinturino bianco. Il prezzo di questo nuovo prodotto di Fitbit parte da 159,95 euro: il dispositivo è in vendita anche su Amazon.