Come evolveranno i password manager?

Nell’attuale panorama digitale, l’utilizzo delle password è estremamente diffuso, ma il futuro si prospetta meno dipendente da esse. Con i continui progressi nella sicurezza informatica, siamo testimoni di una transizione dalle complesse combinazioni di lettere e numeri a chiavi di accesso crittografiche.

Anche queste passkey richiedono uno spazio specifico per essere archiviate, e qui entrano in gioco i principali password manager disponibili attualmente sul mercato. Essi potrebbero rappresentare la soluzione ideale per affrontare questa sfida.

L’adozione delle passkey

L’adozione delle passkey e il conseguente abbandono delle tradizionali password rappresentano un impegno sostenuto da importanti aziende del settore, tra cui Microsoft, Google, Apple ed eBay. Ad esempio, a partire dalla versione Android 14, l’ecosistema Android adotterà una nuova ed esclusiva versione di Credential Manager che si basa esclusivamente sul concetto di passkey. Nonostante l’avvento di questa nuova era senza password, il supporto per le passkey tra dispositivi e sistemi operativi risulta ancora relativamente disorganizzato.

Per garantire agli utenti un accesso continuo alle proprie passkey, indipendentemente dall’hardware e dal software che utilizzano quotidianamente, il gestore di password Keeper Security ha sviluppato una soluzione che semplifica il supporto delle passkey su tutte le piattaforme. Keeper Security ha introdotto un servizio che consente l’accesso tramite passkey su tutti i dispositivi, a patto che l’utente effettui l’accesso all’account Keeper associato.

Considerando il fatto che le passkey non sono ancora universalmente compatibili e molti siti web e applicazioni continuano a fare affidamento sulle tradizionali password, Keeper Security si pone un duplice obiettivo: massimizzare la sicurezza degli utenti. Attualmente, mentre le password rimangono ancora predominanti, il servizio versatile di Keeper Security offre l’archiviazione di password e passkey all’interno di un unico account, semplificando al massimo le procedure di sicurezza.

Conclusioni

Poiché le passkey superano le password convenzionali in termini di sicurezza e praticità, i gestori di password possono spostare il proprio focus e offrire principalmente il supporto alle passkey, garantendo al contempo la massima sicurezza, semplicità e interoperabilità tra tutti i dispositivi dell’utente nel futuro imminente. Mentre la transizione verso un futuro senza password è ancora in corso, il progresso tecnologico e l’impegno delle aziende nel settore della sicurezza digitale aprono nuove opportunità per rendere le esperienze digitali più sicure e agevoli per gli utenti di tutto il mondo. Un po’ come è stato per l’adozione del Single Sign On.