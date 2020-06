Display Samsung OLED: considerati i migliori display per smartphone 5G

I pannelli display Samsung OLED sono stati riconosciuti per le loro prestazioni come i migliori display al mondo per smartphone predisposti per il 5G. La Societe Generale de Surveillance (SGS) con sede in Svizzera ha certificato i display Samsung OLED con frequenza di aggiornamento a 90Hz e 120Hz come “Seamless” e “Seamless Pro” grazie alla loro ottima capacità di gestire i dati delle immagini ricevuti. Non è chiaro se i suddetti display siano già in uso commerciale, dato che nessuno degli smartphone della casa coreana offre ufficialmente refresh rate a 90Hz, se non si considera la modalità segreta a 96Hz del Galaxy S20.

Display Samsung OLED

Un rapporto di questo mese ha suggerito che uno dei modelli Galaxy S21 presenterà un display a 90Hz. Tuttavia, si dice che sarà fornito dall’azienda cinese BOE, mentre la certificazione della SGS menziona in modo specifico i pannelli prodotti da Samsung Display. Questo significa che questi display di fascia alta potrebbero essere quelli previsti per la prossima famiglia Galaxy Note 20.

Secondo quanto afferma anche Baek Jee-ho, vice-presidente esecutivo di Samsung Display, con l’arrivo del 5G l’utilizzo degli smartphone per guardare video o giocare è aumentato in modo esponenziale. Per questo gli smartphone devono avere display con frame rate elevato per garantire esperienze di alta qualità. I display Samsung OLED riescono ad offrire all’utente un’esperienza unica, grazie a schemi OLED che garantiscono tempi di risposta davvero rapidi.

La frequenza di aggiornamento di un display si riferisce al numero di immagini mostrate sul pannello in un secondo. Maggiore è il numero di Hz, più immagini compaiono su un pannello in un secondo, il che significa un movimento più fluido sullo schermo. Secondo SGS, i display Samsung OLED con frequenza di aggiornamento a 90Hz e i display con refresh rate a 120Hz hanno lunghezze di sfocatura dell’immagine rispettivamente inferiori a 0,9 millimetri e 0,7 millimetri, con tempi di risposta dei filmati inferiori a 14 millisecondi e 11 millisecondi. Grazie a questi risultati SGS ha descritto questi schermi come tra i migliori pannelli al mondo per smartphone.

Fonte Sammobile