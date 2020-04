Serie Galaxy S20 frequenza di aggiornamento del display a 96Hz

La serie Galaxy S20 si contraddistingue, oltre che per il suo comparto fotografico, per la frequenza di aggiornamento a 120Hz che è una caratteristica decisamente sorprendente. Tutto sembra veloce e fluido. Tuttavia, questa funzione richiede molta energia e finisce per influire sulla durata della batteria. Sappiamo, dunque, che per preservare la durata della batteria, nella serie Galaxy S20 la frequenza di aggiornamento può essere ridotta a 60Hz. Ma quali opzioni abbiamo se si desidera avere un’esperienza ad alta frequenza di aggiornamento senza però esaurire la batteria velocemente?

In questi giorni un membro del sito XDA ha creato una particolare applicazione che posiziona due interruttori – 96Hz e 120Hz – nel pannello delle impostazioni rapide del Galaxy S20 permettendo di scegliere il refresh rate migliore.

Galaxy S20 frequenza di aggiornamento a 96Hz

L’app introdotta da XDA Labs è gratis e open source. Tramite questa si può impostare la frequenza di aggiornamento dello schermo del Galaxy S20 a 96Hz, passando facilmente da una modalità all’altra senza riavviare il telefono. Come accade per la modalità 120Hz, anche 1080p. Vi ricordiamo infatti che nella serie GalaXy S20 il refresh rate a 60Hz è l’unico che permette una risoluzione del display WQHD +.

Si prevede che con la modalità 96Hz ci sarà una durata della batteria migliore rispetto alla modalità 120Hz. Si può scaricare l’app dal sito XDA Labs e fare delle prove. Vorremmo che Samsung avesse offerto ufficialmente un’impostazione per regolare il refresh rate a 90Hz o 96Hz, ma per ora non esiste questa possibilità, non sappiamo se questa potrà essere introdotta con futuri aggiornamenti. Secondo indiscrezioni, invece, la società sta lavorando per offrire una modalità di frequenza di aggiornamento di 120Hz con risoluzione QHD +.

Fonte Sammobile