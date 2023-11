Display OLED per iPad Pro: si parte a febbraio

Stando a quanto riportato dal sito sudcoreano Chosen Ilbo, LG e Samsung hanno in programma di iniziare la produzione in serie dei display OLED per gli iPad Pro di prossima generazione a febbraio 2024.

In precedenza è stato Mark Gurman, reporter di Bloomberg, ad affermare che i nuovi modelli di iPad Pro da 11 e 13 pollici con display OLED, chip M3 e Magic Keyboard in alluminio sarebbero stati lanciati da Apple il prossimo anno (confermato poi anche da DigiTimes, ndr).

Dato che i display OLED non arriveranno prima di febbraio sembra molto difficile che la Mela possa riuscire a ufficializzare questi nuovi prodotti a marzo, un mese in cui solitamente presenta i nuovi dispositivi.

Per il lancio di questi nuovi iPad Pro pare molto più probabile l’evento WWDC 2024 in programma a giugno. Gli attuali modelli di iPad Pro possono contare su display LCD: il modello da 12,9 pollici dispone anche di retroilluminazione LED che garantisce una maggiore luminosità e un rapporto di contrasto più elevato.

Tuttavia, con l’arrivo del display OLED si potrebbe fare a meno della retroilluminazione LED: questa innovazione, infatti, assicurerà un rapporto di contrasto ancora più elevato con neri più profondi e un consumo energetico inferiore.

In più, la società del CEO Tim Cook prediligerà display OLED molto sottili con una combinazione di materiali flessibili e rigidi.

Dato che per vedere i primi iPad Pro con display OLED bisognerà attendere il 2024, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che i prossimi iPad Air, iPad mini e iPad entry-level arriveranno sul mercato dotati di display LCD.