Disney + sbarca in Italia: tutti i dettagli del nuovo servizio streaming

Disney+ è il nuovo servizio di streaming offerto da The Walt Disney Company che è da poco disponibile anche in Italia. Il colosso americano offre un catalogo di contenuti davvero inediti che sanno accontentare le richieste di tutti in famiglia, dai grandi ai più piccini.

Ad oggi sono disponibili ben 25 produzioni originali ed esclusive, produzioni italiane, oltre 500 film e più di 350 serie TV. Come su Netflix, il suo rivale numero uno, c’è la possibilità di assistere a migliaia di produzioni senza interruzione pubblicitaria e con la possibilità di mettere in pausa quando si vuole: scopriamo tutti

Le principale funzionalità di Disney +

In un periodo in cui il nostro paese si trova in quarantena a causa del coronavirus Disney + è senz’altro tra i migliori modi per passare il tempo guardando qualche bellissimo cartone, film o documentario. Il servizio di Disney + è arrivato ufficialmente in Italia il 24 marzo 2020 e permette a coloro che si iscrivono di usufruire di un periodo gratuito di sette giorni per poter testare il servizio.

Su Disney + si possono creare fino a sette profili utente diversi e un massimo di quattro dispositivi possono essere collegati contemporaneamente. La piattaforma permette di creare anche dei profili per bambini dove vengono proposti contenuti adatti a bimbi e ragazzi: in questo caso l’interfaccia utente sarà più semplice da utilizzare, grazie anche alle icone colorate e più grandi. Tieni però a mente che il profilo Kids non è un vero e proprio parental control, in quanto non è possibile mettere una password né tanto meno bloccare l’accesso ad alcuni contenuti.

Il catalogo di Disney +

L’offerta che potete trovare nel nuovo servizio di streaming comprende:

I grandi classici dei cartoni Disney , come Dumbo, Pinocchio, La Carica dei 101, Gli Aristogatti, Robin Hood, Le Avventure di Peter Pan, Cenerentola ecc;

, come Dumbo, Pinocchio, La Carica dei 101, Gli Aristogatti, Robin Hood, Le Avventure di Peter Pan, Cenerentola ecc; I film della Marvel , come le saghe Avengers e Spiderman;

, come le saghe Avengers e Spiderman; Le produzioni della Pixar ;

; La saga di Star Wars ;

; Gli oltre 600 episodi del celebre cartone americano I Simpson (sebbene per i puristi le nuove stagioni non siano comparabili alle prime);

(sebbene per i puristi le nuove stagioni non siano comparabili alle prime); I documentari realizzati e mandati in onda da National Geographic.



La piattaforma permette di associare fino a 10 dispositivi, scaricare i contenuti in locale e utilizzare in contemporanea fino 4 dispositivi. Più di 100 titoli del catalogo di Disney+ sono in risoluzione HD 1080/4K UHD e supportano la visualizzazione HDR 10/Dolby Vision sui dispositivi compatibili.

Quanto costa l’abbonamento ? Esiste un periodo di prova gratuita?

Disney dà la possibilità di provare il servizio Disney+ gratis per sette giorni. Potete attivare questo periodo di prova visitando il sito ufficiale del servizio e seguendo alcune semplici istruzioni.

Una volta che ti sei collegato al portale di streaming clicca sul pulsante “Prova gratis per 7 giorni”. A questo punto dovrai registrati con una email e accettare le condizioni generali per l’uso del servizio. In seguito imposta una password composta da almeno sei caratteri contente una o più lettere maiuscole e un numero o un carattere speciale.

A questo punto dovrai scegliere il metodo di pagamento: nonostante la prima settimana sia completamente gratuita la piattaforma richiede comunque un metodo di pagamento valido. Possono essere utilizzate le principali carte di credito oppure Paypal. Una volta inserita la carta, il sistema verificherà la correttezza del metodo scelto, addebitando 1€ che sarà poi automaticamente restituito.

A questo punto puoi scegliere quale servizio risponde meglio alle tue esigenze: puoi scegliere un abbonamento mensile da €6,99 da disdire quando vuoi oppure una abbonamento annuale da €69,99 che permette di risparmiare un po’ rispetto a quello mensile (14 euro circa in un anno). Una volta fatta questa scelta potrai cominciare la prova gratuita di 7 giorni. Alla fine del periodo di prova se deciderai di confermare l’abbonamento non dovrai fare nulla se non mantenere l’accesso all’account creato.

Nel caso non si voglia proseguire con l’abbonamento sarà necessario entrare all’interno del proprio profilo Disney+ prima della scadenza del periodo di prova e selezionare “Disdici abbonamento”.

Dispositivi compatibili

Su quali dispositivi e piattaforme si può guardare Disney+?

Il nuovo servizio di streaming si può vedere da smart TV, dispositivi mobili, browser e console di gioco scaricando gratuitamente l’apposita app.

Vuoi sapere se il tuo dispositivo è compatibile? Ecco la lista ufficiale:

Dispositivi mobili e tablet

Amazon Fire Tablet

Smartphone e tablet Android

iPhone e iPad Apple

Smart TV (pre-installate o tramite app scaricata gratuitamente)

Dispositivi Android TV

LG WebOS Smart TV

Samsung Tizen Smart TV

Apple AirPlay

Apple TV (quarta generazione e successive)

Chromebook

Chromecast

Sony PlayStation 4

Xbox One

Come puoi vedere la lista è parecchio esaustiva e copre la stragrande maggioranze degli utenti.

Si possono scaricare i video in locale?

Disney + consente di scaricare gratuitamente i contenuti per poterli guardare sui tuoi dispositivi anche quando sei offline. Potrai scaricare contenuti in maniera illimitata su un massimo di 10 dispositivi, scegliendo tra tre livelli di qualità: alto, medio e standard. Ricorda che più alta è la qualità del contenuto scaricato maggiore è lo spazio che verrà occupato sul tuo dispositivo.

Per qualsiasi altra informazione o per visionare il catalogo offerto ti consiglio di visitare il sito ufficiale Disney Plus.

Hai già avuto modo di provare questo nuovo servizio di streaming? Faccelo sapere tramite i commenti!