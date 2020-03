I migliori servizi online gratuiti per i cittadini impattati dal CoronaVirus

L’emergenza Coronavirus sta avendo un notevole impatto sulla nostra vita. A partire da oggi 9 Marzo 2020, il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prevede che tutti i cittadini siano soggetti a importanti misure restrittive. Nello specifico si potrà uscire di casa solamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (come ad esempio fare la spesa), motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza: come riportato sul sito del Ministero dell’Interno bisognerà, in caso di controllo, compilare l’apposito modulo per l’autodichiarazione degli spostamenti.

Tutto questo significa, in parole povere, che almeno fino agli inizi di Aprile tutti noi dovremo rinunciare alla nostra vita sociale e passare le giornate a casa. Per agevolare tutto ciò, diverse aziende stanno lanciando iniziative ad-hoc per offrire, gratuitamente, i loro servizi ai cittadini impattati da questa epidemia. In questo articolo vogliamo riepilogare quali sono i migliori servizi digitali offerti gratuitamente per via del CoronaVirus. L’articolo verrà aggiornato a cadenza regolare in modo da tenervi aggiornati su tutte le novità.

Epidemia CoronaVirus: i migliori servizi digitali offerti gratis ai cittadini

Streaming

Amazon Prime Video : Amazon ha scelto di offrire, a titolo gratuiti, agli utenti residenti in zona rossa l’accesso alla sua piattaforma di streaming fino al 31 marzo 2020. Per usufruire di questo servizio ti basterà accedere al portale di Amazon Prime Video facendo il login con il tuo account Amazon oppure scaricare l’app sul tuo smartphone, tablet o Smart TV

: Amazon ha scelto di offrire, a titolo gratuiti, agli utenti residenti in zona rossa l’accesso alla sua piattaforma di streaming fino al 31 marzo 2020. Per usufruire di questo servizio ti basterà accedere al portale di Amazon Prime Video facendo il login con il tuo account Amazon oppure scaricare l’app sul tuo smartphone, tablet o Smart TV Infinity : A partire dal 7 Marzo, tutti i nuovi iscritti alla piattaforma streaming del gruppo Mediaset avranno ben 2 mesi gratis di utilizzo. Accedi al sito di InfinityTV e crea, in pochi passaggi, il tuo account: una volta confermato avrai accesso a un buon catalogo di film e serie TV.

: A partire dal 7 Marzo, tutti i nuovi iscritti alla piattaforma streaming del gruppo Mediaset avranno ben 2 mesi gratis di utilizzo. Accedi al sito di InfinityTV e crea, in pochi passaggi, il tuo account: una volta confermato avrai accesso a un buon catalogo di film e serie TV. Xhamster Premum: il celebre sito a luci rosse offre a titolo gratuito l’abbonamento Premium a tutti gli utenti che risiedono in zone affette dal CoronaVirus. Ad oggi solo i residenti maggiorenni in Lombardia e Veneto possono ottenere questo servizio: per poter visionare video porno di qualità segui le indicazioni presenti nel blog ufficiale della piattaforma.

Telefonia e Internet

TIM : l’azienda offre agevolazioni per gli utenti privati di rete fissa che risiedono in 60 comuni nelle province di Lodi e in 23 in quella di Padova (al momento non si fa riferimento ad altre zone d’Italia). Nello specifico potranno accedere a TIMVISION gratuitamente e il traffico voce verso numeri fissi e cellulari per l’intero mese di Marzo sarà illimitato. Per accedere a TimVision dovrai registrato, collegandoti dalla rete domestica, alla seguente pagina, mentre il traffico verrà comunicato via SMS dall’azienda stessa,

: l’azienda offre agevolazioni per gli utenti privati di rete fissa che risiedono in 60 comuni nelle province di Lodi e in 23 in quella di Padova (al momento non si fa riferimento ad altre zone d’Italia). Nello specifico potranno accedere a TIMVISION gratuitamente e il traffico voce verso numeri fissi e cellulari per l’intero mese di Marzo sarà illimitato. Per accedere a TimVision dovrai registrato, collegandoti dalla rete domestica, alla seguente pagina, mentre il traffico verrà comunicato via SMS dall’azienda stessa, WindTre : vengono offerti 100 giga aggiuntivi gratuiti per un mese alla clientela mobile prepagata residente nelle zone rosse individuate dal DPCM del 1 marzo 2020. Per tutti i clienti mobile voce ricaricabili, dando priorità quelli residenti nelle zone individuate dal DPCM dell’8 Marzo 2020, sono disponibili 100 giga addizionali, per 7 giorni, dalla seconda metà di Marzo. Inoltre, per facilitare la vita delle persone affette dall’emergenza CoronaVirus, sono sospesi i processi di sollecito di pagamento dovuti a eventuali morosità per tutti i clienti titolari di un abbonamento per la telefonia fissa o mobile.

: vengono offerti 100 giga aggiuntivi gratuiti per un mese alla clientela mobile prepagata residente nelle zone rosse individuate dal DPCM del 1 marzo 2020. Per tutti i clienti mobile voce ricaricabili, dando priorità quelli residenti nelle zone individuate dal DPCM dell’8 Marzo 2020, sono disponibili 100 giga addizionali, per 7 giorni, dalla seconda metà di Marzo. Inoltre, per facilitare la vita delle persone affette dall’emergenza CoronaVirus, sono sospesi i processi di sollecito di pagamento dovuti a eventuali morosità per tutti i clienti titolari di un abbonamento per la telefonia fissa o mobile. Fastweb : gli utenti con SIM ricaricabili, residenti nelle zone rosse, avranno un aumento del pacchetto dati fino a 50 GB. L’aumento non ha scadenza, pertanto resterà incluso per sempre nell’offerta degli utenti beneficiari.

: gli utenti con SIM ricaricabili, residenti nelle zone rosse, avranno un aumento del pacchetto dati fino a 50 GB. L’aumento non ha scadenza, pertanto resterà incluso per sempre nell’offerta degli utenti beneficiari. Vodafone : gli utenti delle zone rosse non avranno più limiti sul traffico internet, le chiamate e gli SMS. Inoltre le utenze associate a imprese e le partite IVA non avranno più limiti di traffico dati sulle SIM voce. La durata di queste modifiche è pari a 1 mese.

: gli utenti delle zone rosse non avranno più limiti sul traffico internet, le chiamate e gli SMS. Inoltre le utenze associate a imprese e le partite IVA non avranno più limiti di traffico dati sulle SIM voce. La durata di queste modifiche è pari a 1 mese. Eolo: l’azienda leader nella connessione via satellite offre a tutti i clienti nella zona rossa un mese di connettività gratuita.

Editoria

Il Gruppo Mondadori e il Gruppo Gedi offriranno l’accesso gratuito ai loro quotidiani a tutti i cittadini nelle zone rosse. A causa delle novità delle ultime ore, sono in corso di definizione le modalità di registrazione: per maggiori dettagli vi consiglio di consultare regolarmente questo portale.