Come parte di una serie di miglioramenti in materia di privacy che Apple ha introdotto iOS 14 , c’è un aggiornamento molto interessante che riguarda il tracciamento della tua attività. Ora le app dovranno chiederti l’autorizzazione prima di monitorare la tua attività su app o siti Web di altre aziende. In questa guida ti spieghiamo come impedire alle applicazioni di chiederti ogni volta se vuoi essere tracciato e come disattivare la richiesta di tracciamento attività su iPhone o iPad.

Disattivare la richiesta di tracciamento attività

Innanzitutto, apri Impostazioni sul tuo iPhone o iPad e tocca la funzione “Privacy” nella schermata. All’interno di questa scheda tocca l’opzione “Tracciamento” che dovrebbe trovarsi nella parte superiore della schermata.

Tocca l’interruttore “Richiesta tracciamento attività” e disattivalo. Quando è spento, l’interruttore sarà di colore grigio, mentre quando se attivo sarà di colore verde. Una volta fatto questo hai finito e puoi uscire dalle Impostazioni.

D’ora in poi, le app non invieranno più richieste per monitorarti. Ciò significa che, per impostazione predefinita, stai dicendo a tutte le app di non profilarti per pubblicità mirata, a meno che tu non abbia precedentemente concesso loro l’autorizzazione a farlo.

Per modificare le app che possono monitorare le tue attività per inviarti pubblicità mirata, vai su Impostazioni> Privacy> Tracciamento. In questa scheda dovrai disattivare gli interruttori accanto a qualsiasi app presente in elenco. Se non ci sono app in questo elenco significa che fino ad ora non hai concesso nessuna autorizzazione. È importante notare che anche con questa opzione disabilitata, puoi comunque essere tracciato mentre usi internet sul tuo iPhone, mentre alcune app che non richiedono autorizzazione potrebbero comunque tentare di effettuare operazioni di tracciamento.

Fonte How To Geek