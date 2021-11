Come utilizzare le cuffie Bluetooth con Nintendo Switch

L’audio wireless è finalmente arrivato su Nintendo Switch. Fino ad ora la console portatile permetteva l’utilizzo di cuffie esclusivamente tramite classica presa jack.

Nintendo ha effettivamente aggiunto la funzionalità Bluetooth in un aggiornamento del firmware rilasciato nel corso del 2021. Secondo voci di corridoio, questa impostazione sarebbe stata accessibile solo ai possessori di Switch Pro. Contro questa convinzione, l’azienda nipponica ha invece reso possibile l’utilizzo di cuffie Bluetooth su ogni modello di Nintendo Switch.

Se sei un videogiocatore che non vede l’ora di provare le proprie cuffie wireless sulla console portatile, in questo articolo ti spiegheremo come fare.

Cuffie Bluetooth con Nintendo Switch: una doverosa premessa

Sfortunatamente, l’audio Bluetooth sullo Switch presenta alcune limitazioni. Una volta attivata la funzione, è possibile associare alla console solo due controller wireless. A livello pratico, dunque, dovrai disattivare l’audio Bluetooth se desideri collegare più controller aggiuntivi. Inoltre, non si ha particolare libertà d’azione a livello di impostazione mentre si è connessi.

Lo Switch consentirà l’associazione di un solo dispositivo audio Bluetooth alla volta, ma puoi salvare fino a 10 dispositivi sulla console. Poiché Nintendo ha un’app mobile che gestisce tutte le funzionalità di chat, l’audio Bluetooth non funzionerà nemmeno con il multiplayer wireless locale e i microfoni Bluetooth non sono supportati.

Come collegare le cuffie Bluetooth

Dopo aver aggiornato la console alla versione 13.0.0 o successiva, l’audio Bluetooth verrà sbloccato sul dispositivo. La tua priorità dunque, dovrebbe essere quella di accoppiare un set di cuffie o auricolari. Questa operazione può essere eseguita sia quando la Switch è collegata con l’alimentazione via cavo sia in modalità portatile.

Dalla schermata principale, seleziona l’icona a forma di ingranaggio Impostazioni di sistema, scorri verso il basso e seleziona Audio Bluetooth.

A questo punto, puoi mettere il tuo dispositivo Bluetooth in modalità di associazione. Questo varierà in base al tuo particolare dispositivo, ma molti auricolari true wireless richiedono semplicemente di rimuoverli dalla custodia. Altri auricolari potrebbero avere un pulsante di associazione che devi tenere premuto per qualche secondo per avviare il pairing.

Con l’auricolare in modalità pairing, tocca Associa dispositivo nella schermata della Switch. La console cercherà i dispositivi nelle vicinanze, quindi visualizzerà tutti i dispositivi trovati. Se le tue cuffie sono tra quelle elencate, tocca la voce e poi OK per avviare la connessione.

Se la tua Switch non riesce a trovare le cuffie o gli auricolari, riprova premendo il pulsante Y sul controller. Potrebbe anche essere necessario mettere di nuovo l’auricolare in modalità di associazione.

Disattiva l’audio Bluetooth

Da questo momento in poi le tue cuffie Bluetooth dovrebbero connettersi automaticamente ogni volta che la console le rileva nelle vicinanze. Puoi comunque disattivare questa funzione e gestire i dispositivi connessi in Impostazioni di sistema – Audio Bluetooth.

Seleziona il dispositivo connesso e fai clic su Disconnetti dispositivo per disaccoppiare l’auricolare. Questo disattiverà ufficialmente l’audio Bluetooth e ti consentirà di utilizzare qualsiasi funzionalità precedentemente disabilitata, come l’associazione del controller. Scegli Rimuovi dispositivo per eliminare la voce dalla console in maniera definitiva. Tieni presente che se desideri aggiungere ulteriori auricolari, devi prima disconnetterti dal dispositivo corrente.

Se hai qualunque tipo di problema con gli auricolari Bluetooth o dispositivi che usano la stessa tecnologia, dai un’occhiata a questa guida.

