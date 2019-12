Cuffie Apple AirPods Pro: previsioni sull’andamento del prezzo

Come tanta altra componentistica, anche le cuffie Apple AirPods Pro sono soggette a variazioni più o meno consistenti del proprio prezzo. Gli store digitali infatti, attuano periodicamente aumenti, sconti o comunque variazioni di prezzo di questo tipo di prodotti.

Quando ci si appresta ad acquistare questo genere di periferiche, così come tutti i prodotti Apple, si deve sapere che si va in contro a costi piuttosto elevati. Individuare dunque il momento migliore per effettuare un acquisto, può essere essenziale al fine di ottenere un risparmio non indifferente.

Quando conviene comprare le cuffie Apple AirPods Pro?

Anche se esistono tool ed estensioni per individuare i prezzi attuali, esiste anche chi ha i mezzi e le conoscenze per effettuare previsioni riguardo l’andamento dei costi. Idealo, per esempio, offre una serie di dati piuttosto interessanti sotto questo punto di vista.

Il portale, specializzato nella comparazione di prezzi attivo dall’ormai lontano 2000, ha infatti tracciato una possibile evoluzione del costo delle cuffie Apple AirPods Pro. Inoltre, attraverso gli stessi dati estrapolati, Idealo ha individuato anche potenziali momenti ottimali per acquistare modelli di AirPods precedenti.

Le variazioni nei prossimi mesi

Le cuffie Apple di terza generazione, lanciate sul mercato il 30 ottobre scorso, è uno tra i prodotti tecnologici più ambiti sul mercato. Secondo quando estrapolato da Idealo, tenendo presente l’andamento dei modelli precedenti, si registreranno dei lievi aumenti di prezzo con percentuali che oscilleranno tra il +1.41% e il +0,73% tra il primo e il terzo mese dal lancio.

In un secondo tempo, più precisamente tra il sesto e il dodicesimo mese dal lancio, dovrebbe verificarsi un calo verticale del prezzo, con riduzioni capaci di raggiungere anche il 20%. Dunque, dalla prossima estate in poi, potrebbe scattare il momento ideale per cercare di accaparrarsi questo dispositivo così ambito.

Perché scegliere Apple AirPods Pro

Gli AirPods Pro sono considerati come tra i migliori prodotti nell’ambito delle cuffie e auricolari senza fili. A contraddistinguere questo tipo di modello rispetto ai tanti altri disponibili sul mercato, vi sono diversi fattori.

In primis è bene indicare la cancellazione attiva dei rumori. Si tratta di una tecnologia già ampiamente diffusa nell’ambito delle cuffie tradizionali ma che, a causa delle dimensioni ridotte, è stata introdotta nell’ambito degli auricolari wireless solo con questo particolare prodotto. Altre caratteristiche che rendono gli AirPods Pro unici nel loro genere è l’equalizzazione adattiva, la certificazione IPX4 (che sancisce la resistenza ad acqua e sudore).

Ovviamente, trattandosi di dispositivi firmati Apple, non mancano le finezze a livello di design. I cuscinetti in silicone infatti, sono disponibili in tre diverse taglie per adattarsi nella maniera più precisa possibile all’orecchio dell’utente. Il risultato è un comfort decisamente sopra alla media, per una tipologia di dispositivo capace di coniugare eleganza, praticità e un alto tasso tecnologico.