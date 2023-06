Cosa fare per essere più sicuro online

Se desideri essere più sicuro online, è fondamentale seguire attentamente i seguenti suggerimenti di questa guida. Con sempre maggiore frequenza, sentiamo parlare di violazioni della sicurezza informatica che colpiscono istituti scolastici, siti web e persino agenzie governative, con gravi conseguenze per tutti noi. Anche se non possiamo prevenire completamente tali violazioni, possiamo fare la nostra parte per proteggere al meglio i nostri dispositivi, dati e privacy. Per mantenere un adeguato livello di sicurezza informatica, è sufficiente seguire alcune semplici precauzioni, basate principalmente sul buon senso e sull’attenzione. Seguire i suggerimenti che seguiranno ti aiuterà a preservare la tua sicurezza online.

Software antivirus: installazione e aggiornamenti

Il software antivirus viene comunemente chiamato così, tuttavia la sua funzione principale non si limita alla sola difesa da virus informatici. Esistono molti altri tipi di minacce informatiche come il ransomware, che crittografa i file dell’utente e richiede il pagamento di un riscatto per ripristinarli, i programmi Trojan che si presentano come software legittimo ma in realtà rubano le informazioni private dell’utente, e i bot che trasformano il computer dell’utente in un soldato di un esercito di zombie, pronto ad attaccare i sistemi informatici attraverso attacchi denial-of-service o spam, come ordinato dal controllore del botnet.

Un buon software antivirus deve essere in grado di proteggere l’utente da tutte queste minacce e da molte altre ancora. Sebbene sia possibile impostare la protezione antivirus in modo da agire in background e scaricare gli aggiornamenti in modo automatico, è importante controllare regolarmente lo stato della protezione antivirus. La maggior parte dei software antivirus visualizza un banner o un’icona verde per indicare che tutto è a posto. In caso di problemi, ad esempio quando il banner o l’icona è gialla o rossa, è necessario seguire le istruzioni per risolvere il problema.

Antivirus di Windows

Alcune persone potrebbero chiedersi se l’antivirus integrato in Windows, ovvero Microsoft Defender Antivirus, sia sufficiente per la protezione del proprio dispositivo. Anche se questo antivirus è integrato nel sistema operativo e si attiva automaticamente quando non rileva altre soluzioni antivirus di terze parti, la sua efficacia non è paragonabile alle migliori soluzioni antivirus disponibili sul mercato. Pertanto, è sempre consigliabile utilizzare un software antivirus di terze parti, anche gratuito, che offre una maggiore protezione.

È importante ricordare che, indipendentemente dal tipo di software antivirus scelto, è necessario rinnovare la licenza ogni anno. La soluzione migliore è quella di sottoscrivere un abbonamento annuale con rinnovo automatico, che offre anche una garanzia senza malware per tutta la durata dell’abbonamento. Naturalmente, se si decide di cambiare prodotto, è sempre possibile annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

Protezione contro il ransomware

Se il software antivirus scelto non offre la protezione contro il ransomware, è possibile integrare una soluzione di protezione aggiuntiva specifica contro questo tipo di minaccia. Esistono molte utilità specifiche per il ransomware che sono completamente gratuite e possono essere facilmente scaricate ed installate, quindi non c’è motivo per non provarne alcune e selezionare quella più adatta alle proprie esigenze.

Bloccare le applicazioni potenzialmente indesiderate

È importante comprendere le funzioni e le impostazioni delle app e delle impostazioni di sicurezza per ottenere la massima protezione per i tuoi dispositivi e la tua identità. Anche se hai attivato le opzioni di sicurezza, devi saperle utilizzare correttamente per trarne beneficio. Ad esempio, se hai attivato l’opzione di rintracciabilità del tuo smartphone, è importante provare attivamente questa funzionalità in anticipo, in modo da sapere come utilizzarla se necessario. Molte app antivirus possono bloccare le applicazioni potenzialmente indesiderate, ma assicurati che la tua impostazione di rilevamento sia configurata per bloccare queste fastidiose app.

Alcune funzioni di sicurezza potrebbero non essere attivate per impostazione predefinita, quindi controlla le impostazioni del tuo prodotto antivirus e attiva tutte le funzioni pertinenti. Se hai installato una nuova soluzione di sicurezza, non saltare il tour di onboarding iniziale. Segui attentamente il tour, prestando attenzione a tutte le funzionalità disponibili. Gli strumenti antivirus spesso includono una protezione della navigazione attraverso un’estensione del browser. Assicurati che l’estensione sia installata e funzionante per proteggere il tuo browser da pagine pericolose o frodi di phishing.

Usa password univoche

La protezione delle tue informazioni personali online è di fondamentale importanza. Gli hacker sono in grado di ottenere informazioni sensibili come le tue combinazioni di nome utente e password e utilizzarle per accedere ad altri account. Utilizzare la stessa password per più account online è un rischio inaccettabile che potrebbe portare a una violazione dei dati a catena. Per evitare questo, è importante utilizzare password complesse e univoche per ogni singolo account online che possiedi. Se lo desideri, puoi utilizzare uno dei migliori password manager per smartphone, PC e Mac.

La creazione di password univoche e sicure per ogni account non è facile per un essere umano, ma ci sono strumenti disponibili per semplificare il processo. I gestori di password sono uno di questi strumenti e sono disponibili in diverse forme e funzionalità. Ci sono gestori di password gratuiti e a pagamento, e l’utilizzo di uno di questi strumenti può rendere la tua vita online più sicura ed efficiente.

Una volta che hai creato una password principale unica e complessa per il tuo gestore di password, il software ti accederà automaticamente ai tuoi account online, eliminando la necessità di ricordare e digitare ogni password.

Gestore di password

Alcuni gestori di password avanzati ti consentono di identificare un “erede della password“, una persona a cui verrà data l’autorizzazione per accedere ai tuoi account dopo la tua morte. Utilizzare un gestore di password e creare password univoche e complesse per ogni account online è un passo essenziale per proteggere le tue informazioni personali online. Ci sono molte opzioni disponibili per gestori di password e vale la pena investire nel miglior strumento per le tue esigenze.

Utilizza una VPN

Quando si utilizza una rete Wi-Fi che non si possiede, è fondamentale utilizzare una rete privata virtuale o VPN. Ad esempio, se ci si connette a una rete Wi-Fi gratuita in un bar, si rischia di non conoscere il livello di sicurezza della connessione. In questo modo, è possibile che qualcuno sulla stessa rete possa esaminare o rubare i file e i dati inviati dal proprio laptop o dispositivo mobile senza che l’utente ne sia consapevole.

Il proprietario dell’hotspot potrebbe essere un truffatore che tenta di fiutare segreti da tutte le connessioni Wi-Fi. Per prevenire questi rischi, è necessario utilizzare una VPN che crittografi il traffico Internet e lo instradino attraverso un server di proprietà della società VPN. In questo modo, nessuno, nemmeno il proprietario della rete Wi-Fi gratuita, può accedere ai dati dell’utente.

L’utilizzo di una VPN nasconde l’indirizzo IP dell’utente, impedendo agli inserzionisti e ai tracker di identificarlo o geolocalizzarlo tramite quell’indirizzo IP. Utilizzando un server VPN in un altro paese, è possibile anche sbloccare contenuti che non sono disponibili nella propria regione. Questa tecnologia è molto utile anche per giornalisti e attivisti che vivono in paesi repressivi, che utilizzano la tecnologia VPN per comunicare in modo sicuro.

Per chi utilizza una VPN, può essere molto utile conoscere quali sono i migliori protocolli VPN.

Utilizzare l’autenticazione a più fattori

L’autenticazione a più fattori è un passo importante per garantire la sicurezza dei tuoi account online. Anche se può sembrare fastidioso dover passare attraverso un ulteriore livello di autenticazione, la protezione aggiuntiva che offre vale sicuramente la pena. Se i tuoi account contengono dati sensibili o di valore, dovresti assolutamente abilitare l’autenticazione a più fattori. Alcuni esempi di servizi online che offrono questa funzione includono Gmail, Evernote e Dropbox.

L’autenticazione a più fattori richiede almeno due forme di autenticazione diverse per verificare la tua identità, tra cui qualcosa che sai come la tua password, il tuo cellulare o qualcosa che sei come il tuo riconoscimento facciale o la tua impronta digitale. Ad esempio, potresti dover inserire un codice inviato tramite SMS o toccare un pulsante di conferma su un’app mobile. Alcuni servizi offrono anche l’opzione di utilizzare una chiave di sicurezza fisica per l’autenticazione.

Ricorda che se utilizzi solo una password per accedere ai tuoi account online, qualsiasi persona che ne venga a conoscenza potrebbe accedere al tuo account. Con l’autenticazione a più fattori abilitata, invece, la password da sola non è sufficiente per accedere al tuo account. La maggior parte dei gestori di password supporta l’autenticazione a più fattori, quindi assicurati di abilitare questa funzione per il tuo gestore di password.

Alcuni gestori di password richiedono l’autenticazione a più fattori solo quando si accede da un nuovo dispositivo, ma è comunque importante assicurarsi che questa funzione sia attivata per la massima sicurezza dei tuoi account online.

Usa i passcode

Per proteggere i dati personali e le connessioni sul tuo smartphone, è importante applicare un blocco con passcode ovunque disponibile, anche se è facoltativo. Non sottovalutare l’importanza di questa misura di sicurezza. Utilizza l’autenticazione biometrica quando disponibile e imposta un passcode sicuro, evitando di accontentarti di uno stupido PIN di quattro cifre. Anche quando usi Touch ID o una funzione simile, è importante avere un passcode forte come backup.

Non utilizzare la comoda opzione a sei cifre offerta da alcuni dispositivi iOS. Inserisci una password complessa personalizzata attraverso Impostazioni, poi su Touch ID e passcode, selezionando Cambia passcode o Aggiungi passcode se necessario. Registra la tua password come nota sicura nel tuo gestore di password per non perderla.

Se hai un dispositivo Android, trova le impostazioni di Blocco schermo, inserisci il vecchio PIN e seleziona Password se disponibile. Scegli una password complessa e registrati su un gestore di password per una maggiore sicurezza. Non rischiare di perdere i tuoi dati sensibili, proteggili adeguatamente con un passcode efficace.

Pagamenti utilizzando lo smartphone

Il sistema di utilizzo della carta di credito è antiquato e poco sicuro. Esistono però delle alternative migliori che puoi adottare. Utilizza Apple Pay o un’app di pagamento mobile equivalente ovunque possibile al posto della tua vecchia carta di credito. Ci sono molte app tra cui scegliere, inclusi i nostri suggerimenti di app di pagamento mobile. Solitamente, la configurazione del tuo smartphone come dispositivo di pagamento è un processo semplice che inizia scattando una foto della tua carta di credito.

Una volta completata la configurazione, sei pronto per iniziare. I terminali dei punti vendita che accettano il pagamento basato su smartphone indicano spesso l’opzione con un’icona raffigurante una mano che tiene uno smartphone o una rappresentazione stilizzata di un’onda radio. Tocca il dispositivo sul terminale, autenticati con un’impronta digitale o il riconoscimento facciale e hai completato la transazione.

Pagare con un’app di pagamento mobile è più sicuro rispetto all’utilizzo della carta di credito perché l’app genera un codice di autenticazione monouso valido solo per la transazione corrente. Anche se qualcuno dovesse rubare il codice, non sarebbe in grado di utilizzarlo per effettuare ulteriori acquisti. L’utilizzo dell’app di pagamento mobile elimina la possibilità di furto di dati da parte di uno skimmer di carte di credito.

Utilizzare indirizzi e-mail diversi per diversi tipi di account

Quando si tratta della propria sicurezza online, le persone organizzate e metodiche spesso adottano diverse strategie per mantenere separate le proprie identità. Ad esempio, utilizzano indirizzi email diversi per scopi diversi, in modo da poter riconoscere facilmente eventuali tentativi di phishing. È possibile mantenere un indirizzo email dedicato per la registrazione a servizi o app che potrebbero essere meno sicuri o che potrebbero inviare spam con messaggi promozionali.

Dopo aver verificato un servizio o un’app, si può procedere a registrarsi utilizzando uno dei propri account email permanenti. Nel caso in cui l’account dedicato inizi a ricevere spam, è possibile chiuderlo e crearne uno nuovo. Questo approccio è simile alle email usa e getta offerte da servizi, ma con un approccio fai-da-te. Alcuni siti identificano il proprio indirizzo email con il proprio nome utente, ma altri consentono di selezionare il nome utente.

È possibile utilizzare un nome utente diverso ogni volta, in modo da rendere più difficile per eventuali malintenzionati accedere al proprio account. In questo modo, chiunque tenti di accedere al proprio account dovrà indovinare sia il nome utente che la password. Prendere queste precauzioni può essere utile per proteggere la propria privacy e la sicurezza online.

Svuota la cache

È fondamentale non sottovalutare mai l’impatto che la cache del tuo browser può avere sulla tua privacy. I cookie, le ricerche salvate e la cronologia del browser possono contenere informazioni personali sensibili come l’indirizzo di casa o dati sulla tua famiglia. Per proteggere meglio te stesso, è importante cancellare regolarmente i cookie e la cronologia del browser. Fortunatamente, è un’operazione semplice.

Puoi utilizzare la combinazione di tasti Ctrl+Maiusc+Canc su browser come Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer e Opera, che ti permetterà di selezionare quali dati del browser vuoi eliminare. Se stai utilizzando un browser diverso, cerca questa funzione nel menu. Tieni presente che la cancellazione dei cookie potrebbe causare problemi di personalizzazione su alcuni siti Web, quindi la maggior parte dei browser ti consente di elencare i siti preferiti i cui cookie non devono essere cancellati.

Attenzione alle truffe di phishing

Per proteggere la tua vita online, è essenziale che tu sia consapevole di ciò su cui fai clic. Il clickbait non riguarda solo i video divertenti o i titoli accattivanti, ma può anche includere collegamenti presenti nelle email, nelle app di messaggistica e sui social media. I collegamenti di phishing spesso si nascondono dietro siti Web sicuri, sperando di ottenere le tue credenziali attraverso l’inganno. Le pagine di download drive-by possono scaricare automaticamente malware e compromettere il tuo dispositivo.

Per evitare di cadere in queste trappole, non cliccare mai sui collegamenti nelle email o nei messaggi di testo, a meno che tu non sia sicuro della loro fonte. Anche se sembra che il messaggio provenga da una fonte affidabile, sii sempre cauto, poiché potrebbe essere stato compromesso o falsificato. Questo vale anche per i collegamenti sui social media, anche se sembrano provenire dai tuoi amici.

Proteggi la tua privacy sui social media

Per proteggere la tua privacy online, è importante essere consapevoli dei rischi che possono derivare dall’utilizzo dei social media. Se non stai pagando per un servizio, è probabile che tu sia il prodotto, e questo vale anche per i siti di social media. È facile condividere troppo, soprattutto se sei abituato a cliccare su quiz o sondaggi che richiedono l’accesso al tuo account sui social media. Queste attività possono fornire ai siti di social media informazioni personali su di te. Se scarichi i tuoi dati di Facebook, potresti essere sorpreso di vedere quante informazioni hanno raccolto su di te.

È importante anche fare attenzione alle truffe online, come gli hacker che si fingono amici sui social media. Se ricevi un messaggio privato strano o inaspettato da un amico, chiedi informazioni tramite un altro canale di comunicazione per assicurarti che non sia stato truffato e che il suo account non sia compromesso. Puoi ridurre la quantità di dati inviati a Facebook disabilitando completamente la piattaforma di condivisione. In questo modo, i tuoi amici non saranno in grado di divulgare i tuoi dati personali.

Tieni presente che anche altri siti di social media richiedono attenzione, ad esempio Google. Assicurati di gestire la tua privacy anche su Google e su tutti i siti di social media, configurandoli in modo che i tuoi post non siano pubblici, tranne in alcuni casi come Twitter e altri servizi di media broadcast. È importante anche pensare due volte prima di rivelare troppe informazioni personali in un post, poiché i tuoi amici potrebbero condividerle con altre persone.