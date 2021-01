Numero di Core della CPU VS velocità di clock: ecco qual è più importante

La CPU del tuo computer (ovvero l’unità di elaborazione centrale) è uno dei componenti essenziali in grado di influire sulle prestazioni della macchina.

Una CPU lenta si traduce inevitabilmente in un PC poco performante, con buona pace del sistema hardware che si troverà irrimediabilmente sommerso da una serie di attività da “smaltire”.

Le CPU sviluppate durante la metà degli anni ’90 avevano un solo core: stiamo comunque parlando di un momento storico particolare, durante il quale il mercato dei PC desktop si stava velocemente espandendo e sviluppando.

Le CPU di oggi sono invece una vera e propria meraviglia dell’architettura informatica, essendo dotate di diversi canali per la distribuzione e l’archiviazione temporanea delle attività. Le CPU moderne sono molto più veloci, “intelligenti” e dinamiche.

Nonostante ciò, anche le CPU più recenti hanno sollevato molteplici domande e “battaglie” tra gli utenti. Quella più inflazionata riguarda, senza dubbio, la lotta tra la quantità di core di una CPU e la sua velocità di clock.

Ed è proprio su questo particolare aspetto che ci concentreremo nei paragrafi seguenti. Analizzeremo, infatti, la questione del conteggio dei core della CPU rispetto alla velocità di clock e ti sveleremo quale tra le due è più importante.

Ci concentreremo, inoltre, su un confronto fondamentale: quando puoi scegliere una CPU con un numero di core più alto rispetto ad una CPU con velocità di clock più veloce?

Ebbene, la risposta a questa domanda non può essere univoca: non esiste una CPU che sia migliore o peggiore “a priori”, ma processori che si adatteranno bene in un caso d’uso o in un altro.

Ogni produttore ha infatti progettato i suoi modelli di CPU con estrema cura, in modo da assicurarsi che si adattino bene al mercato e che facciano felici i consumatori.

Questa scelta si traduce in un equilibrio realistico ma armonioso tra core, velocità di clock e prezzo.

Ecco perché i core sono importanti

Se hai posseduto un computer durante gli anni ’90 o anche nei primi anni 2000, ricorderai sicuramente che, quando un programma si bloccava, era molto probabile che anche l’intero sistema si sarebbe bloccato.

Ciò era dovuto, in primo luogo, al fatto che la CPU aveva un solo core che doveva gestire tutte le attività del tuo sistema. Non c’è dubbio: questo è davvero un problema!

Se la CPU ha un solo core che deve occuparsi di un’attività che richiede molto tempo, è sicuro che tutto il resto sarà bloccato mentre la CPU è al lavoro su un determinato task.

Ecco perché, quando sono state progettate le CPU dual-core, è aumentata anche la capacità di un computer di portare a termine molteplici attività, tutte nello stesso tempo.

Oggi le CPU AMD più potenti e perfomanti arrivano all’enorme cifra di 64 core!

Ecco perché la velocità di clock è importante

La velocità di clock di una CPU è in grado di influire notevolmente sulla quantità di attività che ogni core può eseguire in un determinato periodo di tempo. La velocità, insieme alla larghezza di bit, indica la quantità di dati che possono essere gestiti al secondo.

Se una CPU ha un numero di bit di 32 e una velocità di 3,93 GHz, significa che può elaborare quasi 4 miliardi di unità di 32 bit di dati al secondo.

Le velocità di clock predefinite più veloci sulle CPU sono quelle che si aggirano intorno ai 5 GHz. Parliamo di numeri davvero enormi, se consideriamo che ora la maggior parte dei sistemi operativi è a 64 bit.

Questi numeri così alti significano soltanto una cosa: oggi le CPU sono in grado di offrire all’utente altissime prestazioni e una velocità ineguagliabile.

Quando si parla di giochi, spesso le velocità di clock elevate sono molto più importanti del conteggio dei core: molti giochi, infatti, non richiedono l’utilizzo di molti core ma necessitano di grandi capacità di calcolo sul singolo core.

Come scegliere l’hardware per il tuo computer?

Quando ti accingi a scegliere la parte hardware del tuo computer, ricorda che tutto dipende dall’uso che ne dovrai fare e, ovviamente, dal tuo budget.

Se sei solito eseguire molte macchine virtuali diverse o se devi effettuare il rendering di filmati, è chiaro che la tua scelta dovrà ricadere su una CPU multi-core estrema. Stiamo parlando di carichi di lavoro fortemente multi-thread e una CPU Threadripper velocizzerebbe senza dubbio questi processi.

Se giochi molto sul tuo computer oppure se sei uno sviluppatore e creatore di contenuti, allora la tua scelta dovrà necessariamente ricadere su velocità di clock più elevate e su una scheda video performante.

In questo caso, le attività a breve termine e meno multi-thread saranno ultimate molto velocemente dalla macchina e anche la CPU sarà più veloce.

Quindi quale CPU scegliere per un nuovo PC?

Oggi la maggior parte delle CPU presenti sul mercato sono multi-core: ecco perché la tua scelta dovrebbe privilegiare la velocità di clock.

Probabilmente la tua scelta avverà in maniera molto naturale poiché la maggior parte dei produttori di CPU inserirà processori più veloci e con un numero di core inferiore in prodotti economicamente convenienti per i consumatori.

Puoi trarre vantaggio da una CPU di fascia alta e multi-core se ne hai bisogno per il tuo lavoro. In ogni caso, una CPU da sei o otto core che aumentano a circa 4,8 – 5,0 GHz è sempre una buona scelta per la maggior parte dei consumatori di fascia alta.

Queste caratteristiche sono molto comuni nelle CPU della serie Ryzen di AMD e Intel Core. Della serie Ryzen ne abbiamo parlato approfonditamente anche nel nostro articolo sui nuovi processori Zen 3 Ryzen 5000, definiti come le migliori CPU al mondo per il gaming. AMD CPU RYZEN 5 1600 AM4

Tuttavia, se sei un utente più specializzato, AMD Threadripper è assolutamente l’unica scelta possibile per te. Si tratta di un prodotto molto più costoso ma, se hai bisogno di prestazioni multi-core, questa è davvero l’unica scelta che puoi effettuare. Processore AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T, 72 MB di cache, 4,7 GHz max Boost)

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Maketecheasier