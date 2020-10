AMD svela i suoi nuovi processori Zen 3 Ryzen 5000, inclusa la “migliore CPU da gaming del mondo”

AMD ha appena annunciato la sua nuova linea di processori Ryzen serie 5000, i primi chip della società caratterizzati dall’architettura Zen 3 di nuova generazione. Con questi nuovi processori AMD alza parecchio l’asticella: è la stessa società statunitense a sottolineare come il nuovo Ryzen 5900X sia “la migliore CPU di gioco del mondo”.

I nuovi processori della serie 5000 utilizzano ancora il processo 7nm di AMD ma offrono un aumento delle prestazioni del 19%, insieme a una riprogettazione completa del layout del chip e un aumento della massima velocità di boost. AMD afferma che la semplice sostituzione di una CPU Zen 2 con un modello Zen 3 comparabile – i nuovi chip sono compatibili con le vecchie schede madri dopo un aggiornamento del firmware – comporterà un miglioramento medio del 26%.

AMD ha ufficializzato in tutto quattro nuovi modelli. Il primo è il Ryzen 9 5950X, il vero top di gamma con 16 core, 32 thread e una velocità di boost massima di 4,9 GHz; a seguire troviamo il Ryzen 9 5900X con 12 core, 32 thread e una velocità di boost massima di 4,8 GHz, il Ryzen 7 5800X con otto core, 16 thread e una velocità di boost massima di 4,7 GHz e il Ryzen 5 5600X con sei core, 12 thread e una velocità massima di boost di 4,6 GHz.

Con questi nuovi chip AMD lancia la sfida a Intel, in particolare con il modello Ryzen 9 5950X, che dovrebbe garantire prestazioni superiori anche rispetto al Core i9-10900K che Intel aveva annunciato come “il processore di gioco più veloce del mondo”. Tuttavia, i chip AMD non battono i chip Intel di decima generazione in termini di velocità di clock: il chip superiore di Intel raggiunge il massimo di 5,3 GHz potenziati, mentre il Ryzen 5950X (il nuovo chip più veloce di AMD) arriva a 4,9 GHz. Tuttavia, AMD offre altri vantaggi, come una migliore efficienza energetica e un numero più elevato di core e thread.

I prezzi vanno dai 799 dollari del processore Ryzen 9 5950X ai 549 dollari del Ryzen 9 5900X. Il prezzo del Ryzen 7 5800X è di 449 dollari, mentre il Ryzen 5 5600X costa 299 dollari.

Ovviamente, una nuova CPU necessita di una nuova GPU. Non a caso AMD ha cominciato a parlare delle sue prossime schede grafiche Radeon RX 6000 “Big Navi”, costruite sulla sua architettura RDNA 2 di nuova generazione, che la società dovrebbe annunciare il prossimo 28 ottobre. Le nuove schede dovrebbero essere la risposta di AMD alle GPU RTX 3000 di Nvidia.

Fonte The Verge