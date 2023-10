I rischi del copia-incolla su Internet: perchè non dovresti farlo

Copia-incolla su Internet: è davvero un’operazione sicura e priva di rischi? In un’epoca che fa sempre più affidamento su Internet, la sicurezza digitale è diventata di vitale importanza per proteggere al meglio la nostra privacy, i nostri dati sensibili e la nostra famiglia. Oggi sono tantissime le normali azioni quotidiane, all’apparenza innocue, che possono invece portare a gravi rischi e addirittura al furto dell’identità.

Per esempio, una semplice azione come connettersi a una rete WiFi pubblica è diventata estremamente pericolosa. Ecco perché, oggi più che mai, è importante essere al corrente dei rischi che si corrono navigando sul web, e soprattutto di ciò che si può fare per prevenire il disastro. Tra le tante attività che si svolgono nel quotidiano e che possono portare a problemi, c’è proprio il copia-incolla su Internet.

Quante volte per svago o per lavoro abbiamo ricorso al copia-incolla per velocizzare le operazioni? Oggi persino quest’azione può essere pericolosa e portare a gravi problemi. Fare copia-incolla è sicuramente comodo: si tratta di una scorciatoia in grado di semplificare la vita e di far risparmiare tempo prezioso. Tuttavia, se non si prendono determinate precauzioni, si rischia di cadere vittima di hacker o di altri malintenzionati della rete.

Quando navighi sul web, ricorda sempre che esistono siti web malevoli che sfruttano le caselle di codice come strumenti per iniettare codice dannoso ogni volta che copi e incolli comandi direttamente nel terminale. Questi hacker utilizzano infatti diversi trucchi frontend per nascondere comandi dannosi dietro codici dall’aspetto innocuo.

Per esempio facendo copia-incolla di un comando come sudo apt-get update && apt-get upgrade, che dovrebbe normalmente aggiornare i repository e i pacchetti su un sistema Linux, potresti eseguire inconsapevolmente un codice malware con privilegi di root a causa del prefisso sudo.

Nel peggiore dei casi, questo potrebbe comportare la completa acquisizione del tuo sistema o addirittura un attacco ransomware. Ma come fanno gli autori delle minacce a mettere in piedi questo tipo di attacco? Come si possono nascondere comandi dannosi dietro codice innocuo? Scopriamolo insieme nei prossimi paragrafi.

Copia-incolla su Internet: come funzionano gli exploit di codice dannoso?

Abbiamo visto come gli hacker moderni siano in grado di eseguire pericolosi attacchi anche tramite semplici azioni online, come per esempio un copia-incolla su Internet. Ma come funzionano davvero queste pericolose minacce? Questa tipologia di exploit può essere eseguita tramite l’uso sapiente di JavaScript o persino HTML di base.

JavaScript dispone di un meccanismo noto come EventListener, che consente alle applicazioni web di rispondere a eventi specifici scatenati dalle azioni degli utenti nel browser, come per esempio cliccare su un pulsante, inviare un modulo, spostare il mouse, premere i tasti o ridimensionare la finestra.

Il nome EventListener suggerisce la sua funzione: il meccanismo consente alle applicazioni web di reagire a eventi specifici generati dalle azioni degli utenti. Purtroppo, alcune pagine web dannose sfruttano questo meccanismo legittimo e utile catturando l’evento in cui un utente copia il testo e sostituendo il testo innocuo con codice dannoso.

Questo processo crea un testo bianco invisibile, essenzialmente nascondendo il pericoloso comando “rm -rf /“, mentre il tag <br> aggiunge una riga vuota, costringendo alcuni terminali ad eseguire immediatamente il codice dopo essere stato incollato. Potresti pensare che per eseguire un tale attacco siano richieste competenze approfondite di programmazione e sviluppo web, ma, purtroppo, è un processo abbastanza semplice.

Anche un utente malintenzionato privo di conoscenze di programmazione o sviluppo web può facilmente creare malware utilizzando ChatGPT. Con le adeguate istruzioni, è possibile eseguire il jailbreak di ChatGPT e indurlo a creare pagine web dannose che sfruttano questa tecnica.

Copia-incolla su Internet: come proteggersi?

Ad oggi non esiste un modo concreto per proteggersi dagli attacchi di codici dannosi. Certo, è possibile disabilitare JavaScript per i siti sospetti che però, per loro natura, probabilmente non ti permetterebbero di navigare senza JavaScript attivato.

Inoltre, nel caso del metodo CSS (Cascading Style Sheets), non esiste una difesa concreta contro i comandi dannosi poiché esso rimane sempre valido (ovvero, è tecnicamente corretto, ma con intenzioni dannose). Oggi, la miglior difesa consiste semplicemente nel seguire le regole di base per la sicurezza online e nell’utilizzare il buon senso.

Evita di visitare collegamenti sconosciuti e assicurati di sempre incollare il comando copiato da Internet in un editor di testo prima di inserirlo nel terminale. Rimanere fedeli a fonti di codice legittime e affidabili è un altro modo per proteggerti da codice dannoso che potrebbe infilarsi nel tuo prompt di comando.

Inoltre, tieni presente che alcuni terminali, come ad esempio xfce4, includono funzionalità di protezione per il copia-incolla. Quando incolli un comando nel terminale, comparirà un popup che ti informerà in dettaglio su ciò che verrà eseguito. Verifica se il tuo terminale dispone di una funzionalità simile e attivala se possibile.

L’esecuzione di codice dannoso è estremamente rischiosa, anche se hai un software antivirus installato. Alcune forme di codice dannoso possono superare le barriere protettive del tuo dispositivo. Per questo motivo, è fondamentale prestare la massima attenzione al codice copiato online e adottare misure di protezione ogni volta possibile, al fine di preservare la sicurezza del dispositivo.

In ogni caso, munirsi dei migliori software per la sicurezza digitale è sempre estremamente importante, poiché nel caso di un eventuale tentativo di attacco possono svolgere un ruolo fondamentale nella protezione del tuo dispositivo e dei dati al suo interno.

In tempi moderni, proteggere il computer e i dispositivi mobili con un buon antivirus e una buona VPN è un ottimo modo per evitare di visitare siti dannosi e poco affidabili e per bloccare eventuali tentativi di accesso non autorizzato.

Oltre a munirsi dei migliori strumenti per la protezione dei dispositivi, occorre però adottare delle buone abitudini per la sicurezza digitale, oggi fondamentali per evitare di mettere a repentaglio se stessi e i propri dati.